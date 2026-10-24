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உதகையில் தொடர்ந்து கனமழை: போக்குவரத்து முடங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி!

உதகை மலைப்பாதையில் கடும் சிரமத்தில் வாகன ஓட்டிகள்..

மலைப்பாதையில் அணிவகுத்த வாகனங்கள்

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கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் – உதகை சாலையில் தொடர் மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதால், அத்தியாவசியப் பொருள்கள் கொண்டு செல்ல முடியாத அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கோவை மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இரவு முழுவதும் பெய்த கனமழையின் காரணமாக, மேட்டுப்பாளையம் – உதகை மலைப்பாதையில் பல்வேறு இடங்களில் மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக மலைப்பாதையில் போக்குவரத்து கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சாலையில் ஏற்பட்ட மண்சரிவு மற்றும் மண் குவியல்களால் வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

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குறிப்பாக, இரவு 12 மணி முதல் தற்போது வரை வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் சாலையில் அணிவகுத்து நிற்கின்றன. சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

மேலும், அத்தியாவசியப் பொருள்களைக் கொண்டு செல்லும் சரக்கு வாகனங்களும் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், பொருட்களைக் கொண்டு செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் மலைப்பாதையில் மண்சரிவு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதால், சாலையைச் சீரமைத்து போக்குவரத்தை விரைவாகச் சீரமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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