கும்பகோணத்தில் கோயில் உண்டியலை உடைத்து திருட்டு
கும்பகோணத்திலுள்ள காளகஸ்தீசுவரா் கோயிலில் புதன்கிழமை பட்டப்பகலில் கோயில் உண்டியலை உடைத்து, ரொக்கம் உள்ளிட்ட காணிக்கைகளை திருடி சென்ற நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
கும்பகோணத்தில் கோயில் உண்டியலை உடைத்து திருட்டு
கும்பகோணத்திலுள்ள காளகஸ்தீசுவரா் கோயிலில் புதன்கிழமை பட்டப்பகலில் கோயில் உண்டியலை உடைத்து, ரொக்கம் உள்ளிட்ட காணிக்கைகளை திருடி சென்ற நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
கும்பகோணம் மடத்துத் தெருவில் இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான காளகஸ்தீசுவரா் சுவாமி கோயில் உள்ளது. புதன்கிழமை கோயிலில் பூஜைகள் முடிந்து நண்பகல் 12 மணிக்கு நடை சாத்தப்பட்டு, மாலை 4.30 மணிக்கு கோயிலை சிவாச்சாரியாா் திறந்தாா்.
அப்போது, கோயிலில் உள்ளே இருக்கும் 3 உண்டியல்களில் மூலவா் சந்நிதிக்கு எதிரே உள்ள ஒரு பெரிய உண்டியல் உடைக்கப்பட்டிருந்தது. இதுகுறித்து கோயில் செயல் அலுவலா் வினோத்குமாா் கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தனா்.
போலீஸாா் விசாரணையில், உண்டியலில் பக்தா்கள் காணிக்கையாக செலுத்திய சுமாா் ரூ. ஒரு லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் தங்கம், வெள்ளி பொருள்கள் இருக்கலாம் என தெரிகிறது.
மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதியில் பட்டப்பகலில் கோயில் உண்டியலை உடைத்து திருடியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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