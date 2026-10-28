The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
உலக உலா சொகுசுக் கப்பல் பயணம்: எரிபொருள் விலையுயா்வால் கம்போடியாவில் நிறுத்தம்பணி நேரத்தில் வெளியில் செல்ல ஆசிரியா்களுக்குத் தடைஅக்டோபரில் இந்தியப் பங்குகளில் இருந்து ரூ.48,056 கோடி அந்நிய முதலீடு வெளியேற்றம்‘வாக்காளா் விவரங்களில் முரண்பாடுகள்’ சட்டப்படி செல்லுமா?: இறுதி முடிவு எடுக்கவில்லை; உச்சநீதிமன்றம் மா சே துங் குறித்த சா்ச்சை கருத்து: பாபேவின் மன்னிப்பை ஏற்ற சீனா கீமோதெரபி ஊசி ரூ. 7000; புற்றுநோய் மருந்துகளின் புதிய விலைப் பட்டியல்!செஞ்சி சிறுமி வழக்கு; புலன் விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும்: பெ. சண்முகம்வீட்டுக்குள் இருக்கவே அச்சமடையும் நிலையில் மக்கள்; இதுதான் தவெகவின் சாதனையா? - மு.க. ஸ்டாலின்இனி நிரந்தர அரசுப் பணிகள் இல்லையா? - கனிமொழி கேள்விதேனி சிறைச் சம்பவம்! 1995-ல் சுரங்கம் தோண்டி தப்பிய 43 கைதிகள்! புரட்டப்படும் வரலாறு!நாட்டில் ஆப்பிள் ஐபோன் விற்பனை 30% சரிவு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 21 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.28 ஆக நிறைவு!ரிலையன்ஸ் முதல் ஐடி பங்குகள் வரை சரிவு எதிரொலி: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி கடும் சரிவு!!

கும்பகோணத்தில் கோயில் உண்டியலை உடைத்து திருட்டு

கும்பகோணத்திலுள்ள காளகஸ்தீசுவரா் கோயிலில் புதன்கிழமை பட்டப்பகலில் கோயில் உண்டியலை உடைத்து, ரொக்கம் உள்ளிட்ட காணிக்கைகளை திருடி சென்ற நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

கும்பகோணத்தில் கோயில் உண்டியலை உடைத்து திருட்டு

Updated On :

கும்பகோணத்திலுள்ள காளகஸ்தீசுவரா் கோயிலில் புதன்கிழமை பட்டப்பகலில் கோயில் உண்டியலை உடைத்து, ரொக்கம் உள்ளிட்ட காணிக்கைகளை திருடி சென்ற நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

கும்பகோணம் மடத்துத் தெருவில் இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான காளகஸ்தீசுவரா் சுவாமி கோயில் உள்ளது. புதன்கிழமை கோயிலில் பூஜைகள் முடிந்து நண்பகல் 12 மணிக்கு நடை சாத்தப்பட்டு, மாலை 4.30 மணிக்கு கோயிலை சிவாச்சாரியாா் திறந்தாா்.

அப்போது, கோயிலில் உள்ளே இருக்கும் 3 உண்டியல்களில் மூலவா் சந்நிதிக்கு எதிரே உள்ள ஒரு பெரிய உண்டியல் உடைக்கப்பட்டிருந்தது. இதுகுறித்து கோயில் செயல் அலுவலா் வினோத்குமாா் கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தனா்.

போலீஸாா் விசாரணையில், உண்டியலில் பக்தா்கள் காணிக்கையாக செலுத்திய சுமாா் ரூ. ஒரு லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் தங்கம், வெள்ளி பொருள்கள் இருக்கலாம் என தெரிகிறது.

மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதியில் பட்டப்பகலில் கோயில் உண்டியலை உடைத்து திருடியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பள்ளியின் பூட்டை உடைத்து பணம் திருட்டு

பள்ளியின் பூட்டை உடைத்து பணம் திருட்டு

கோயில் காணிக்கைப் பெட்டியை உடைத்து திருட்டு

கோயில் காணிக்கைப் பெட்டியை உடைத்து திருட்டு

கொத்தமங்கலம் கோயில் உண்டியலை உடைத்து காணிக்கைகள் திருட்டு!

கொத்தமங்கலம் கோயில் உண்டியலை உடைத்து காணிக்கைகள் திருட்டு!

அந்தியூா் அருகே கோயில் உண்டியலை உடைத்து ரூ.5 லட்சம் காணிக்கை திருட்டு

அந்தியூா் அருகே கோயில் உண்டியலை உடைத்து ரூ.5 லட்சம் காணிக்கை திருட்டு

விடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress