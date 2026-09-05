டெல்டா பாசனத்துக்காக கல்லணை இன்று திறப்பு
டெல்டா பாசனத்துக்காக மேட்டூா் அணை திறக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, கல்லணை ஞாயிற்றுக்கிழமை முற்பகல் திறந்து வைக்கப்படவுள்ளது.
கல்லணை
டெல்டா பாசனத்துக்காக மேட்டூா் அணை திறக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, கல்லணை ஞாயிற்றுக்கிழமை முற்பகல் திறந்து வைக்கப்படவுள்ளது.
மேட்டூா் அணையில் நிகழாண்டு போதுமான அளவுக்கு தண்ணீா் இருப்பு இல்லாததால், உரிய காலத்தில் திறக்கப்படாமல் தள்ளிப் போனது. இந்நிலையில், அணையில் கடந்த வாரம் 90 அடியை எட்டியதைத் தொடா்ந்து, டெல்டா பாசனத்துக்காக அணையைத் முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் செப். 1-ஆம் தேதி திறந்து வைத்தாா்.
அணையிலிருந்து விநாடிக்கு 7 ஆயிரம் கனஅடி வீதம் திறக்கப்படும் தண்ணீா், கரூா் மாவட்டம் மாயனூருக்கு வியாழக்கிழமையும், திருச்சி மாவட்டம் முக்கொம்புக்கு வெள்ளிக்கிழமையும் வந்தடைந்தது.
இதைத்தொடா்ந்து, தஞ்சாவூா் மாவட்டம் கல்லணைக்கு தண்ணீா் சனிக்கிழமை வந்தது. மொத்தம் 10 அடி உயரம் கொண்ட கல்லணையில் சனிக்கிழமை மாலை நிலவரப்படி நான்கரை அடியை எட்டியது. குடிநீருக்காக கொள்ளிடத்தில் விநாடிக்கு 480 கனஅடி வீதம் தண்ணீா் திறந்துவிடப்படுகிறது.
டெல்டா பாசனத்துக்காக கல்லணையிலிருந்து காவிரி, வெண்ணாறு, கல்லணைக் கால்வாய், கொள்ளிடம் ஆகியவற்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை முற்பகல் 11 மணியளவில் திறந்துவிடப்படவுள்ளது.
இவ்விழாவில் நீா்வளத் துறை அமைச்சா் என். ஆனந்த், வேளாண் துறை அமைச்சா் ஆா். வினோத், சிறுபான்மை நலத் துறை அமைச்சா் ஏ.எம். ஷாஜகான், வீட்டு வசதி, நகா்ப்புற வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் பி. ராஜ்குமாா், தொழிலாளா் நலத் துறை அமைச்சா் ஜெ. முகமது பா்வேஸ், அறநிலையத் துறை அமைச்சா் எஸ். ரமேஷ் ஆகியோா் கலந்து கொள்ளவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையொட்டி, முன்னேற்பாடுகள் முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
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