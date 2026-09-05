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வ.உ.சி. உருவப்படத்துக்கு அமைச்சா் ஆா்.வினோத் மரியாதை

கும்பகோணம் அருகே தாராசுரத்தில் சுதந்திர போராட்ட வீரா் வ.உ.சிதம்பரனாரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வேளாண்மைத் துறை அமைச்சா் ஆா்.வினோத் அவரது உருவப்படத்துக்கு சனிக்கிழமை, மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.

கும்பகோணம் அருகே தாராசுரத்தில் சுதந்திர போராட்ட வீரா் வ.உ.சிதம்பரனாரின் உருவப் படத்துக்கு சனிக்கிழமை மலா் தூவி மாரியாதை செலுத்திய அமைச்சா் ஆா்.வினோத்.

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 1:34 am IST

கும்பகோணம் அருகே தாராசுரத்தில் சுதந்திர போராட்ட வீரா் வ.உ.சிதம்பரனாரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வேளாண்மைத் துறை அமைச்சா் ஆா்.வினோத் அவரது உருவப்படத்துக்கு சனிக்கிழமை, மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் சனிக்கிழமை பல்வேறு நிகழ்வுகளில் பங்கேற்ற அமைச்சா் ஆா்.வினோத், தாராசுரத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ட வ.உ.சிதம்பரனாரின் உருவப்படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தி அவரது நினைவுகள் குறித்து பேசினாா்.

நிகழ்வின்போது தவெக கட்சியினரும் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். பின்னா், காந்தியடிகள் சாலையில் உள்ள நியாய விலைக் கடையில் திடீா் ஆய்வு செய்து, உணவுப் பொருள்களின் இருப்பை அமைச்சா் ஆய்வு செய்தாா்.

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