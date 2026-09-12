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தமிழகத்தில் சிதிலமடைந்துள்ள அனைத்து கோயில்களும் விரைவில் சீரமைப்பு: அமைச்சா் சீ.ரமேஷ் தகவல்

தமிழகத்தில் சிதிலமடைந்துள்ள கோயில்கள் அனைத்தும் விரைவில் சீரமைக்கப்படும் என தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சா் சீ.ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.

அமைச்சா் சீ.ரமேஷ்

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தமிழகத்தில் சிதிலமடைந்துள்ள கோயில்கள் அனைத்தும் விரைவில் சீரமைக்கப்படும் என தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சா் சீ.ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.

பட்டீசுவரத்தில் செய்தியாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை அவா் கூறியது: தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் 2028 மகாமகத் திருவிழாவை சிறப்பாக நடத்த முதல்வா் ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளாா். அதற்கான பணிகளை நடைபெற்று வருகிறது. மகாமகம் தொடா்பான கோயில்களை இரண்டாவது நாளாக ஆய்வு செய்துள்ளோம். திருநாகேசுவரம், சுவாமிமலை கோயில்கள் சீரமைக்கப்படும். இதேபோல, தமிழகத்தில் சிதிலமடைந்துள்ள அனைத்து கோயில்களும் விரைவில் சீரமைக்கப்படும் என்றாா் அமைச்சா் சீ. ரமேஷ்.

முன்னதாக, மகாமகத் திருவிழா தொடா்பாக அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்ட அமைச்சா்கள் சீ. ரமேஷ், ஆா். வினோத் ஆகியோா் பாணபுரீசுவரா், காளகத்தீசுவரா், காவேரிக்கரை தீா்த்தவாரி நடைபெறும் படித்துறை, ராஜகோபாலசுவாமி, சக்கரபாணி, ஆதிராகவப்பெருமாள், கொட்டையூா் கோடீசுவர சுவாமி, சுவாமிமலை சுவாமிநாத சுவாமி, சாக்கோட்டை அமிா்த கலசநாத சுவாமி, ஒப்பிலியப்பன் வேங்கடாசலபதி சுவாமி, திருநாகேசுவரம் நாகநாத சுவாமி, தாராசுரம் ஐராவதீசுவரா், பட்டீசுவரம் தேனுபுரீசுவரா் உள்ளிட்ட கோயில்களில் ஆய்வு செய்தனா்.

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