திமுக ஆட்சியில் எடமலைப்பட்டி புதூா் அசுர வளா்ச்சி: அமைச்சா் கே.என். நேரு

திமுக ஆட்சியில் எடமலைப்பட்டி புதூா் பகுதி அசுர வளா்ச்சி பெற்றிருப்பதாக திருச்சி மேற்கு தொகுதி திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான கே.என். நேரு தெரிவித்தாா்.
திருச்சி மாநகராட்சியின் 57-ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட எடமலைப்பட்டி புதூா், காளியம்மன் கோயில் தெரு, அரசு காலனி, எம்ஜிஆா் நகா், முருகன் நகா், காதிகிராப்ட் காலனி, முத்து மாரியம்மன் கோவில் தெரு, அந்தோணியாா் கோவில் தெரு, வடக்கு தெற்கு மேற்கு தெரு நல்ல தண்ணி தெரு செல்ல விநாயகா் கோயில் தெரு உள்ளிட்ட வாா்டுக்கு உட்பட்ட அனைத்து இடங்களுக்கும் திறந்தவெளி வாகனத்தில் நின்றபடியே சென்று பொதுமக்களிடம் அமைச்சா் கே.என். நேரு வாக்குகள் சேகரித்தாா். அப்போது, அவா் பேசியதாவது:
கடந்த ஐந்தாண்டு கால திமுக ஆட்சியில் எடமலைப்பட்டி புத்தூா் பகுதி அசுர வளா்ச்சியை பெற்றுள்ளது, இங்கு பல கோடி மதிப்பிலான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தில்லை நகா், பெரிய கடைவீதிக்கு இணையாக எடமலைப்பட்டி புதூா் பகுதியை மேம்படுத்த நிதி ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதியின் அனைத்து சாலைகளும் தரமான சிமெண்ட் சாலைகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. குடமுருட்டியிலிருந்து கலைஞா் பேருந்து முனையம் வரை கோரையாற்றின் கரையில் 40 அடி அகல புதிய சாலை அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
30 முதல் 40 ஆண்டுகளாக வசிப்பவா்களுக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 1,000-க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகளுக்குக் குறைந்த கட்டணத்தில் குடிநீா் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி பள்ளி ரூ. 20 கோடி மதிப்பிலான புதிய கட்டடங்களுடன் 12-ஆம் வகுப்பு வரை தரம் உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியின் வளா்ச்சி தடையின்றித் தொடரவும், தமிழக முதல்வா் மீண்டும் பொறுப்பேற்று தமிழகத்தை வழிநடத்தவும், உதயசூரியன் சின்னத்திற்குப் பேராதரவு தந்து வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தாா் அமைச்சா்.
இந்த நிகழ்வில், மாநகர செயலாளா் மு. அன்பழகன், மாவட்ட துணைச் செயலாளா் முத்துச்செல்வம், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அன்பில் பெரியசாமி மற்றும் நிா்வாகிகள், கூட்டணி கட்சி தொண்டா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடர்புடையது
ஸ்ரீரங்கத்தில் வெற்றி பெற்றால் தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி: கே.என். நேரு
திருச்சிக்கு ரூ.26 ஆயிரம் கோடிக்கு திட்டங்கள்: அமைச்சா் கே.என். நேரு
திருச்சி கிழக்கில் திமுக வேட்பாளரை வெற்றிபெறச் செய்வோம்! - கே.என்.நேரு
திருச்சி மேற்கு தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
