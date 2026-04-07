திருவெறும்பூா் தொகுதியில் 27 பேரின் வேட்பு மனுக்கள் ஏற்பு

திருவெறும்பூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 38 வேட்பு மனுக்களில் 27 வேட்பாளா்களின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன.
திருவெறும்பூா் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக, புதிய தமிழகம், சுயேச்சை வேட்பாளா்களின் பெயா்களில் மொத்தம் 38 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.
திருவெறும்பூா் வட்டாட்சியரகத்தில் தொகுதி தோ்தல் அலுவலா் கே. அமுதா, உதவி அலுவலா் காா்த்திகேயன் ஆகியோா் தலைமையில் வேட்புமனுக்கள் செவ்வாய்க்கிழமை பரிசீலிக்கப்பட்டன.
இதில், சுயேச்சை வேட்பாளா் சுகுமாரை 10 போ் முன்மொழிவதற்கு பதிலாக 8 போ் மட்டுமே முன்மொழிந்து இருந்ததால், அவரது மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது; அங்கீகரிக்கப்பட்ட 3 அரசியல் கட்சிகளின் மாற்று வேட்பாளா்கள் உள்பட மொத்தம் 11 மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளைச் சோ்ந்த 4 வேட்பாளா்கள், பதிவு செய்யப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளைச் சோ்ந்த 6 வேட்பாளா்கள், 17 சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் என மொத்தம் 27 போ் களத்தில் உள்ளனா்.
வரும் 9 ஆம் தேதி வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெறுவதற்கு கடைசி நாளாகும். இதில் சிலா் தங்களது வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெறலாம் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் 104 வேட்பாளா்களின் மனுக்கள் ஏற்பு
9 தொகுதிகளில் 191 வேட்பு மனுக்கள் ஏற்பு
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இதுவரை 54 போ் வேட்புமனு தாக்கல்
காரைக்காலில் இரவு வரை மனு தாக்கல் செய்த வேட்பாளா்கள்
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
தினமணி செய்திச் சேவை
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு