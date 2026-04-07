மணப்பாறை தொகுதியில் 19 பேரின் வேட்பு மனுக்கள் ஏற்பு

மணப்பாறை தொகுதியில் போட்டியிட வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த 23 வேட்பாளா்களில், மனுக்கள் மீதான பரிசீலினைக்குப் பிறகு 19 போ் தோ்வாகியுள்ளனா்.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 7:16 pm

மணப்பாறை தொகுதியில் போட்டியிட வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த 23 வேட்பாளா்களில், மனுக்கள் மீதான பரிசீலினைக்குப் பிறகு 19 போ் தோ்வாகியுள்ளனா்.

மணப்பாறை தொகுதியில் 23 போ் தங்களது வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்திருந்தனா். வேட்பு மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில், வேட்பாளா்களான ப. அப்துல்சமது (மமக), மூ. அருணகிரி (நாதக), ப. விஜயகுமாா் (அதிமுக), ஆ. ஆரோக்கியராஜ் (சாமானிய மக்கள் கட்சி), கதிரவன் ( தவெக),

மீனா ( புதிய தமிழகம்), ராஜவா்மன் (தவாக), அ. ராமன் (சுயேச்சை), ம. கதிரவன் (சுயேச்சை), மு. கருப்பன் (சுயேச்சை), ரா. குட்டையன்(சுயேச்சை), சா்புதீன்(சுயேச்சை), பெ. சின்னன்(சுயேச்சை), ஆ.செந்தில்குமாா்(சுயேச்சை), பூா்ணிமா(சுயேச்சை), பெரியக்கா(சுயேச்சை), ம. ராஜேஸ்(சுயேச்சை), ப. விஜயக்குமாா்(சுயேச்சை), மா. விஜயக்குமாா்(சுயேச்சை) ஆகியோரின் மனுக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இருமுறை பதிவாகிய அருணகிரியின் மனுவும், அரசியல் கட்சிகளில் மாற்று வேட்பாளா்களாக தாக்கல் செய்த சாகுல் ஹமீது மற்றும் ரேணுகாதேவி, 36), ஆறுமுகம் ஆகியோரின் 4 மனுக்கள் ஏற்கப்படவில்லை. தற்போது களத்தில் 19 வேட்பாளா்கள் களத்தில் உள்ளனா். வேட்பு மனுக்களை திரும்ப பெற 9-ஆம் தேதி (பிற்பகல் 3 மணி) இறுதி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டத்தில் 131 பேரின் வேட்புமனுக்கள் ஏற்பு

புவனகிரி தொகுதியில் 13 மனுக்கள் ஏற்பு

முசிறி தொகுதியில் 12 பேரின் வேட்பு மனுக்கள் ஏற்பு

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் 104 வேட்பாளா்களின் மனுக்கள் ஏற்பு

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
