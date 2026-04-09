திருச்சி

இருசக்கர வாகனம் திருட்டு வழக்கில் இருவா் கைது

திருச்சி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் நிறுத்தியிருந்த இருசக்கர வாகனத்தைத் திருடிய இருவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 8:50 pm

திருச்சி எட்டரைகோப்பு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பெ.விமல்ராஜ் (29). கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு உறவினருக்கு துணையாக திருச்சி மகாத்மா காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் தங்கிய இவா், மருத்துவமனை வளாகத்தில் நிறுத்தியிருந்த பைக் திருடுபோனது.

இதுகுறித்து அரசு மருத்துவமனை காவல் நிலையத்தில் விமல்ராஜ் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து நடத்திய விசாரணையில் பைக்கை திருடியது புதுக்கோட்டை மாவட்டம், விராலிமலை பெருமாம்பட்டி மேலவீதியைச் சோ்ந்த அ. லோகேஷ்வரன் (21), எடமலைபட்டிப்புதூா் ஆா்சி நகரைச் சோ்ந்த எஸ். லோகநாதன் (21) ஆகியோா் என்பது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து இருசக்கர வாகனத்தைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

தொடர்புடையது

ஊதியம் இல்லாமல் பணியாற்றும் அம்மா உணவக ஊழியா்கள்

ஊதியம் இல்லாமல் பணியாற்றும் அம்மா உணவக ஊழியா்கள்

பாலத்தின் தடுப்பில் வாகனம் மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

பாலத்தின் தடுப்பில் வாகனம் மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதல்: சிறுவன் உயிரிழப்பு

லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதல்: சிறுவன் உயிரிழப்பு

ஆட்டோ திருட்டு: ஒருவா் கைது

ஆட்டோ திருட்டு: ஒருவா் கைது

வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
பூக்கட்டும் பாடல்!
வீடியோக்கள்

பூக்கட்டும் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
வீடியோக்கள்

கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு