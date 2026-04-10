திருச்சி மாவட்டத்தில் 9 தொகுதிகளில் 171 போ் போட்டி!

திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளிலும் வியாழக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட இறுதி வேட்பாளா் பட்டியல் அடிப்படையில் மொத்தம் 171 போ் போட்டியிடுகின்றனா்.
திருச்சி மாவட்டத்திலுள்ள 9 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்குமான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த மாா்ச் 30-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதைத் தொடா்ந்து ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி வரை வேட்பு மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
அதன்படி, மணப்பாறை தொகுதியில் 23 வேட்பு மனுக்கள், ஸ்ரீரங்கத்தில்-36, திருச்சி மேற்கில்-30, திருச்சி கிழக்கில்-39, திருவெறும்பூரில்- 38, லால்குடியில்-30, மண்ணச்சநல்லூரில்-36, முசிறியில்- 21, துறையூரில்-23 வேட்புமனுக்கள் என மொத்தம் 276 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.
85 வேட்பு மனுக்கள் நிராகரிப்பு
அனைத்து தொகுதிகளிலும் ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி நடைபெற்ற வேட்புமனு பரிசீலனையின்போது மணப்பாறை தொகுதியில் 4 மனுக்கள் நிராகரிப்பு; 19 மனுக்கள் ஏற்பு. ஸ்ரீரங்கத்தில் 13 மனுக்கள் நிராகரிப்பு; 23 மனுக்கள் ஏற்பு. திருச்சி மேற்கில் 8 மனுக்கள் நிராகரிப்பு; 22 மனுக்கள் ஏற்பு. திருச்சி கிழக்கில் 16 மனுக்கள் நிராகரிப்பு; 23 மனுக்கள் ஏற்பு. திருவெறும்பூரில் 11 மனுக்கள் நிராகரிப்பு; 27 மனுக்கள் ஏற்பு. லால்குடியில் 6 மனுக்கள் நிராகரிப்பு; 24 மனுக்கள் ஏற்பு.
மண்ணச்சநல்லூரில் 12 மனுக்கள் நிராகரிப்பு; 24 மனுக்கள் ஏற்பு.
முசிறியில் 9 மனுக்கள் நிராகரிப்பு; 12 மனுக்கள் ஏற்பு. துறையூரில் 6 மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு 17 மனுக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டன.
மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளிலும் மொத்தமாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட 276 வேட்புமனுக்களில் பரிசீலனையின்போது 85 வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு 191 வேட்புமனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.
இறுதிவேட்பாளா் பட்டியலில் 171 போ்
திருச்சி மாவட்டத்தில் 9 தொகுதிகளிலும் 191 மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் மணப்பாறை தொகுதியில் ஒருவா், ஸ்ரீரங்கத்தில் 2 போ், திருச்சி மேற்கில் 8 போ், திருச்சி கிழக்கில் 3 போ், திருவெறும்பூரில் ஒருவா், மண்ணச்சநல்லூரில் 2 போ், முசிறியில் ஒருவா் மற்றும் துறையூா் (தனி) தொகுதியில் 2 போ் என மொத்தம் 20 போ் தங்களது வேட்புமனுக்களை வியாழக்கிழமை வாபஸ் பெற்றனா். இதையடுத்து இறுதியாக 9 தொகுதிகளில் மொத்தம் 171 போ் களத்தில் உள்ளனா்.
பெட்டிச் செய்தி....
தொகுதி--வேட்பாளா்கள் எண்ணிக்கை
மணப்பாறை-18
ஸ்ரீரங்கம்-21
திருச்சி மேற்கு-14
திருச்சி கிழக்கு-20
திருவெறும்பூா்-26
லால்குடி-24
மண்ணச்சநல்லூா்- 22
முசிறி-11
துறையூா் (தனி)- 15
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு