லால்குடி தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளா் லீமா ரோஸ் மாா்ட்டின் புதன்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
லால்குடி பேரவைத் தொகுதியில் மணக்கால், ஆதிகுடி, மேட்டாங்காடு, அன்பில், படுகை, மங்கம்மாள்புரம், செங்கம்மராஜபுரம், குறிச்சி, அரியூா், செங்கரையூா், ஆகிய பகுதிகளில் வாக்கு சேகரித்து அவா் பேசியதாவது:
லால்குடி தொகுதிக்கு 20 ஆண்டுகளாக திமுக எம்எல்ஏ இருந்தும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை.
லால்குடி தொகுதியில் ஐஏஎஸ் அகாதெமி உருவாக்கப்படும்.
மேலும் எடப்பாடி பழனிசாமி கொடுத்த தோ்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவேன். நான் எங்கள் நிறுவனத்தில் சிஎஸ்ஆா் நிதியிலிருந்து மற்றவா்களுக்கு உதவிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், இப்போது லால்குடி தொகுதிக்கு உதவ வந்துள்ளேன்.
லால்குடி தொகுதியின் முன்னேற்றத்துக்கு திமுக அரசால் எந்த நலத் திட்டமும் செய்யப்படவில்லை நெல் கிடங்கு கண்டிப்பாக அமைத்து கொடுப்பேன். கடந்த 20 ஆண்டுகளாக திமுக அரசால் கொண்டு வரப்படாத திட்டங்களை நான் 5 ஆண்டுகளில் செய்து முடிப்பேன். எனவே நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டிய சின்னம் இரட்டை இலை என்றாா் அவா்.
நிகழ்வில் லால்குடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் பொறுப்பாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான சிவபதி, லால்குடி ஒன்றியச் செயலா் சூப்பா் நடேசன், புள்ளம்பாடி ஒன்றியச் செயலா் சிவக்குமாா், எம்ஜிஆா் இளைஞா் அணி மாவட்டச் செயலா் அருண் நேரு, நடிகா் ரவி மரியா, சின்னத் திரை நடிகா் சசிரேகா, முன்னாள் அவைத் தலைவா் தா்மதுரை, முன்னாள் ஒன்றிய செயலா் தாமஸ் டோமினிக் அமல்ராஜ், முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா் பவித்ரா அருண் காந்தி, நகராட்சி கவுன்சிலா் மருதமலையான் மற்றும் கூட்டணி கட்சி பொறுப்பாளா்கள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
