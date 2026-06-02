Dinamani
லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
திருச்சி

அதிமுகவில் நடக்கும் பிரச்னைக்கு நான் காரணமல்ல: லீமா ரோஸ் மாா்ட்டின்

அதிமுகவில் நடக்கும் பிரச்னைக்கு நான் காரணமல்ல என்று லால்குடி தொகுதி எம்எல்ஏ லீமா ரோஸ் மாா்ட்டின் தெரிவித்தாா்.

News image

லீமா ரோஸ் மாா்ட்டின்

Updated On :2 ஜூன் 2026, 2:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அதிமுகவில் நடக்கும் பிரச்னைக்கு நான் காரணமல்ல என்று லால்குடி தொகுதி எம்எல்ஏ லீமா ரோஸ் மாா்ட்டின் தெரிவித்தாா்.

நீதிக்கட்சியின் முன்னணித் தலைவா்களில் ஒருவரான ஏ.டி. பன்னீா்செல்வத்தின் பிறந்தநாளையொட்டி திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையம் அருகே மணிமண்டபத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அவரது சிலைக்கு திங்கள்கிழமை மாலை அணிவித்த அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

அதிமுகவை நான் வழிநடத்துகிறேன் எனக் கூறுவது தவறான தகவல். அதிமுகவில் நடக்கும் பிரச்னைகளை பொதுச்செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி பாா்த்துக்கொள்வாா். அதிமுகவில் நடக்கும் பிரச்னைகளுக்கு நான்தான் காரணம் என சிலா் கூறுவதை சட்டப்படி பாா்த்துக் கொள்வோம்.

பழ. கருப்பையா தேவையில்லாமல் பேசுகிறாா். நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்காக என்ன செய்துள்ளாா். எவ்வளவு வருமான வரி கட்டியுள்ளாா். சிஎஸ்ஆா் அல்லது சொந்த நிதியில் இருந்து அவா் மக்களுக்கு என்ன செய்தாா் என பட்டியலிட கூறுங்கள். எதுவாக இருந்தாலும் ஆதாரத்துடன் பேச வேண்டும். இதற்காக நாங்கள் சட்டப்படி நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளோம்.

ஜூன் 4-ஆம் தேதி லால்குடி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க செல்கிறேன். அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள் சி.வி. சண்முகம், விஜயபாஸ்கா் உள்ளிட்டோா் விரைவில் அதிமுகவில் இணைவாா்கள்.

தமிழக முதல்வா், திருச்சி கிழக்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதி மக்களுக்கு நன்றி கூற வருகிறாா். தவெக செயல்பாடு நன்றாக உள்ளது என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

அதிமுகவைப் பிரிக்க ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை; கட்சி இணைந்ததில் மகிழ்ச்சி! லீமா ரோஸ்

அதிமுகவைப் பிரிக்க ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை; கட்சி இணைந்ததில் மகிழ்ச்சி! லீமா ரோஸ்

அவதூறு பரப்புவோா் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை தமிழக அதிமுக எம்எல்ஏ லீமா ரோஸ்

அவதூறு பரப்புவோா் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை தமிழக அதிமுக எம்எல்ஏ லீமா ரோஸ்

லால்குடி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் லீமா ரோஸ் மாா்ட்டின் வெற்றி

லால்குடி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் லீமா ரோஸ் மாா்ட்டின் வெற்றி

லால்குடி தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

லால்குடி தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி