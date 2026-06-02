அதிமுகவில் நடக்கும் பிரச்னைக்கு நான் காரணமல்ல என்று லால்குடி தொகுதி எம்எல்ஏ லீமா ரோஸ் மாா்ட்டின் தெரிவித்தாா்.
நீதிக்கட்சியின் முன்னணித் தலைவா்களில் ஒருவரான ஏ.டி. பன்னீா்செல்வத்தின் பிறந்தநாளையொட்டி திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையம் அருகே மணிமண்டபத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அவரது சிலைக்கு திங்கள்கிழமை மாலை அணிவித்த அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
அதிமுகவை நான் வழிநடத்துகிறேன் எனக் கூறுவது தவறான தகவல். அதிமுகவில் நடக்கும் பிரச்னைகளை பொதுச்செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி பாா்த்துக்கொள்வாா். அதிமுகவில் நடக்கும் பிரச்னைகளுக்கு நான்தான் காரணம் என சிலா் கூறுவதை சட்டப்படி பாா்த்துக் கொள்வோம்.
பழ. கருப்பையா தேவையில்லாமல் பேசுகிறாா். நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்காக என்ன செய்துள்ளாா். எவ்வளவு வருமான வரி கட்டியுள்ளாா். சிஎஸ்ஆா் அல்லது சொந்த நிதியில் இருந்து அவா் மக்களுக்கு என்ன செய்தாா் என பட்டியலிட கூறுங்கள். எதுவாக இருந்தாலும் ஆதாரத்துடன் பேச வேண்டும். இதற்காக நாங்கள் சட்டப்படி நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளோம்.
ஜூன் 4-ஆம் தேதி லால்குடி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க செல்கிறேன். அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள் சி.வி. சண்முகம், விஜயபாஸ்கா் உள்ளிட்டோா் விரைவில் அதிமுகவில் இணைவாா்கள்.
தமிழக முதல்வா், திருச்சி கிழக்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதி மக்களுக்கு நன்றி கூற வருகிறாா். தவெக செயல்பாடு நன்றாக உள்ளது என்றாா் அவா்.