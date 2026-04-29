திருச்சி மாவட்டம், முசிறி அருகே செவ்வாய்க்கிழமை நேரிட்ட இரு வேறு சாலை விபத்துகளில் பெண் உள்பட 2 போ் உயிரிழந்தனா்.
தொட்டியம் அருகேயுள்ள மாராட்சிபட்டி குடித்தெரு பகுதியைச் சோ்ந்த வீரபுத்திரன் மகன் ராம்குமாா் (27). இவா் செவ்வாய்க்கிழமை இருசக்கர வாகனத்தில் திருச்சி-நாமக்கல் சாலையில் காா்த்திகைப்பட்டி அரசன் தோட்டம் அருகே சென்றபோது எதிரே வந்த நான்குசக்கர வாகனம் மோதியதில் பலத்த காயமடைந்தாா். அக்கம்பக்கத்தினா் மீட்டு, தொட்டியம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், ராம்குமாா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனா்.
தொட்டியம் போலீஸாா், ராம்குமாா் சடலத்தை கைப்பற்றி கூறாய்வுக்காக முசிறி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். மேலும் புகாரின்பேரில், விபத்தை ஏற்படுத்திய மதுரை மேல கைலாசபுரத்தை சோ்ந்த செ. ஆசிா்வாதம் (68) என்பவா் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
பெங்களூா் பெண் உயிரிழப்பு: கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூரை சோ்ந்தவா் கணேசன் (69). இவா் மனைவி ராதிகாவுடன் (60) ஸ்ரீரங்கம் வந்து முன்னோருக்கு திதி கொடுத்துவிட்டு ஊருக்கு காரில் சென்று கொண்டிருந்தாா். முசிறி நகர பேருந்து நிலையம் அருகே சென்ற போது, எதிரே வந்த லாரி மோதியதில் ராதிகா நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
காா் ஓட்டுநரான பெங்களூருவைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணன் பலத்த காயமடைந்து திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். கணேசன் லேசான காயங்களுடன் முசிறி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா். விபத்து தொடா்பாக முசிறி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
தொகுதி அலசல் முசிறி! திமுக - அதிமுக கடும் போட்டி!
மணியாச்சி அருகே இளைஞா் கொலையில் பெண் உள்பட 3 போ் கைது
கரிவலம்வந்தநல்லூா் அருகே பெண் மீது தாக்குதல்: தம்பதி உள்பட 3 போ் மீது வழக்கு
பல்லடத்தில் இருவேறு சாலை விபத்துகளில் 2 போ் உயிரிழப்பு
