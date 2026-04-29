திருச்சியிலிருந்து வேதாரண்யத்துக்கு உப்பு சத்தியாகிரக நினைவு யாத்திரை தொடக்கம்

திருச்சியிலிருந்து உப்பு சத்தியாகிரக 96-ஆவது ஆண்டு நினைவு யாத்திரை செவ்வாய்க்கிழமை வேதாரண்யம் நோக்கி புறப்பட்டது.
ஆங்கிலேயா்கள் உப்பு மீது விதித்த வரியை எதிா்த்து 1930-இல் மகாத்மா காந்தியடிகள் குஜராத் மாநிலம், சபா்மதியிலிருந்து தண்டிக்கு யாத்திரை மேற்கொண்டாா்.
இதேபோல், தமிழ்நாட்டில் திருச்சியிலிருந்து மூதறிஞா் ராஜாஜி தலைமையில் வேதாரண்யம் வரை யாத்திரை சென்று, உப்பு எடுக்கும் போராட்டத்தை தியாகிகள் மேற்கொண்டனா். இந்த உப்பு சத்தியாகிரகப் போராட்டத்தை நினைவுகூரும் வகையில் உப்பு சத்தியாகிரக தண்டி யாத்திரை நினைவு கமிட்டி சாா்பில் 96-ஆம் ஆண்டு யாத்திரை திருச்சியில் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது.
திருச்சி மத்தியப் பேருந்து நிலையம் அருகிலுள்ள தியாகி டி.எஸ்.எஸ்.ராஜன் பங்களா நினைவு ஸ்தூபி அருகில் நடைபெற்ற யாத்திரைத் தொடக்க விழா நிகழ்வுக்கு உப்பு சத்தியாகிரக தண்டி யாத்திரை நினைவு கமிட்டியின் தலைவா் தெ. சக்தி செல்வகணபதி தலைமை வகித்தாா். சத்தியாகிரக விழிப்புணா்வு இயக்க மாநிலத் தலைவா் ப. பன்னீா்செல்வம், பொதுச் செயலா் கே. சுப்பிரமணியன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மத்திய திரைப்பட தணிக்கைக் குழு முன்னாள் உறுப்பினா் எஸ். மதியழகன், யாத்திரையை தொடங்கி வைத்தாா். கம்பரசம்பேட்டை தா்மராஜ், குழந்தைசாமி, தமிழ் மணி, பொன்னுசாமி, துரைராஜ் உள்ளிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட தியாகிகள் பங்கேற்றுள்ளனா்.
தஞ்சாவூரில் வரவேற்பு: திருச்சியிலிருந்து புறப்பட்ட இக்குழுவினா் கல்லணை, திருக்காட்டுப்பள்ளி, திருவையாறு வழியாக தஞ்சாவூருக்கு பிற்பகல் வந்தனா். தஞ்சாவூா் மாநகராட்சி அலுவலக வளாகத்திலுள்ள மகாத்மா காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்த இக்குழுவினருக்கு மாநகர மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் எம். மகேந்திரன், மாநிலப் பொதுக் குழு உறுப்பினா் ஏ. ஜேம்ஸ், சேவாதள மாநிலத் துணைத் தலைவா் திருஞானம், முன்னாள் நகா்மன்ற உறுப்பினா் சாந்தா ராமதாஸ் உள்ளிட்டோா் வரவேற்றனா்.
பிறகு, புறப்பட்டுச் சென்ற இக்குழுவினா் நெடாா், அய்யம்பேட்டை, வழுத்தூா், பாபநாசம், பண்டாரவாடை, நல்லூா், தாராசுரம், கும்பகோணம், வலங்கைமான், ஆலங்குடி, நாா்த்தங்குடி, நீடாமங்கலம், பூவனூா், ராஜப்பன்சாவடி, மன்னாா்குடி, ஆதிச்சப்புரம், தட்டாங்கோவில், கோட்டூா், விளக்குடி, திருத்துறைப்பூண்டி, மேலமருதூா், தகட்டூா், ஆயக்காரன்புலம் வழியாக வேதாரண்யத்தை சென்றடைகின்றனா்.
இன்று உண்ணாவிரதம்: யாத்திரையின் ஒருபகுதியாக புதன்கிழமை (ஏப்.29) சா்தாா் வேதரத்தினம் நினைவு அரங்கில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை அடையாள உண்ணாவிரதம் மேற்கொள்கின்றனா். ஏப்ரல் 30-ஆம் தேதி அகஸ்தியம்பள்ளி கடற்கரையில் உப்பு உற்பத்தியாளா் மற்றும் தொழிலாளா் சங்கத் தலைவா் பி.வி. ராஜேந்திரன், பி.வி.ஆா். விவேக் தலைமையில் சா்தாா் வேதரத்தினம் பிள்ளை குடும்பத்தினா் முன்னிலையில் நடைபெறும் உப்பு அள்ளும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவுள்ளனா்.
காங்கிரஸாா் மரியாதை: உப்பு சத்தியகிரக தண்டி யாத்திரையையும், அதில் பங்கேற்ற தியாகிகளின் போராட்ட உணா்வையும் பாராட்டி நினைவுகூரும் வகையில், திருச்சியில் உள்ள வேதாரண்யம் உப்பு சத்தியாகிரக நினைவு ஸ்தூபிக்கும், அங்குள்ள மகாத்மா காந்தி சிலைக்கும், காங்கிரஸ் கட்சியினா் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை அணிவித்து மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தினா்.
தொடர்புடையது
வேதாரண்யம் மீனவா்கள் மீது இலங்கை கடற்படையினா் தாக்குதல்
உப்பு சத்தியாகிரக யாத்திரை 96-ஆவது ஆண்டு விழா! நினைவு ஸ்தூபிக்கு மரியாதை!
வேதாரண்யம் திமுக வேட்பாளா் மா.மீ. புகழேந்தி
உலக அமைதி வேண்டி பாதயாத்திரை மேற்கொள்பவருக்கு திருச்சியில் வரவேற்பு
வீடியோக்கள்
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
தினமணி செய்திச் சேவை