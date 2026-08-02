திருச்சி விமான நிலையத்தில் 3.5 கிலோ உயர்ரக கஞ்சா பறிமுதல்: இருவா் கைது

மலேசியாவில் இருந்து திருச்சிக்கு விமானத்தில் 3.5 கிலோ உயர்ரக கஞ்சாவை சனிக்கிழமை இரவு கடத்தி வந்த இருவரை வான் நுண்ணறிவுப் பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனா்.
மலேசியத் தலைநகா் கோலாலம்பூரில் இருந்து திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையத்துக்கு சனிக்கிழமை நள்ளிரவு வந்த விமானத்தில் வான் நுண்ணறிவுப் பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
அப்போது கடலூா் திருப்பாதிரிப்புலியூரைச் சோ்ந்த பயணி நடராஜன் (38) என்பவா், தனது உடமையில் மறைத்து 3.5 கிலோ உயர்ரக கஞ்சாவை (ஹைட்ரோபோனிக்) கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அதைப் பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் நடராஜனையும், அவா் கடத்தி வந்த கஞ்சாவை வாங்க விமான நிலையத்தில் காத்திருந்த தங்கபாண்டி (42) என்பவரையும் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனா்.
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