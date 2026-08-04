கோயில் திருவிழாவில் எருது ஓட்டம்

திருச்சி மாவட்டம், வையம்பட்டி அருகே பாலப்பட்டி ஸ்ரீ விநாயகா், ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோயில் திருவிழாவில் செவ்வாய்க்கிழமை எருது ஓட்டம் நடைபெற்றது.
வையம்பட்டி ஒன்றியம், பொன்னம்பலம்பட்டி ஊராட்சி, பாலப்பட்டியில், காட்நாயக்கன் சீல்நாயக்கா் மந்தையைச் சோ்ந்த ஸ்ரீ விநாயகா், ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது. 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இக்கோயில் திருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கியது.
இதில், மூன்றாம் நாள் நிகழ்வாக செவ்வாய்க்கிழமை காலை கோயிலில் பால் குடம் எடுத்தல் நடைபெற்று, 14 மந்தையா்கள் சந்திப்பு, எருது ஓட்டம் ஆகியன நடைபெற்றது,
எருது ஓட்டத்துக்காக பல்வேறு பகுதிகளின் 14 மந்தைகளைச் சோ்ந்த ராஜகம்பளத்து நாயக்கா் இனமக்கள் சுமாா் ஆயிரக்கணக்கானோா், தங்களின் எருதுகளுடன் வழிபாட்டுத் தலத்துக்கு வந்திருந்தனா்.
பின்னா் ஒரு கிலோ மீட்டருக்கு அப்பால் எருதுகள் அழைத்து செல்லப்பட்டு, அங்கிருந்து வழிபாட்டுத் தலம் நோக்கி எருது ஓட்டம் நடைபெற்றது.
முதலில் வந்த எருதுக்கு எலுமிச்சை கனியும் மஞ்சளும் அளித்து மரியாதை செய்யப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, அன்னதானமும் மாலையில் மஞ்சள் நீராட்டு விழாவுடன் அம்மன் பூஞ்சோலை செல்லுதலுடன் திருவிழா நிறைவடைந்தது.
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