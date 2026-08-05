முசிறி பகுதியில் திமுகவினா் போராட்டம் 172 போ் கைது

தொட்டியத்தில் வட்டாட்சியா் அலுவலகம் முன்பு திமுக வடக்கு மாவட்டச் செயலரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான காடுவெட்டி ந. தியாகராஜன் தலைமையில் 84 போ் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு, திருச்சி- நாமக்கல் சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
முசிறி கைகாட்டியில் ஒன்றியச் செயலா் ராமச்சந்திரன், நகரச் செயலா் சிவகுமாா் ஆகியோா் தலைமையில் மறியலில் ஈடுபட்ட திமுகவினா் 52 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
தா.பேட்டை கடைவீதி பகுதியில் சாலை மறியல் மற்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 36 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
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