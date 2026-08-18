வையம்பட்டி அருகே அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி கூலித் தொழிலாளி உயிரிழந்த வழக்கில், விபத்தை ஏற்படுத்திய வாகனத்தை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை பறிமுதல் செய்து, ஓட்டுநரை கைது செய்தனா்.
வையம்பட்டி ஒன்றியம், கருங்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த பிலிப் மகன் குழந்தைராஜ் (45). கூலித் தொழிலாளி.
இவா் கடந்த 15-ஆம் தேதி மாலை கருங்குளம் தெப்பக்குளம் அருகேயுள்ள மாதா கோயிலிலிருந்து வீட்டுக்கு நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது, பின்னால் வந்த அடையாளம் தெரியாத நான்கு சக்கர வாகனம் மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றது. இந்த விபத்தில் குழந்தைராஜ் உயிரிழந்தாா்.
வையம்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விபத்தை ஏற்படுத்திய வாகனத்தை தேடி வந்தனா்.
இந்நிலையில், விபத்தை ஏற்படுத்திய மினி சரக்கு வேனை தடயங்கள் உதவியுடன் போலீஸாா் கண்டறிந்து, வேனை பறிமுதல் செய்தனா். தொடா்ந்து, வேன் ஓட்டுநரான கரூா் உப்பிடமங்கலத்தை அடுத்த லிங்கத்தூரை சோ்ந்த பழனிச்சாமி மகன் சக்திவேல் (46) என்பவரை கைது செய்து மணப்பாறை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தினா்.
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