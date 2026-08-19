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திருச்சி

பெண்ணிடம் நூதன முறையில் ரூ.1.99 லட்சம் மோசடி

திருச்சியில் பெண்ணிடமிருந்து இணையதளம் வழியாக நூதன மூறையில் ரூ. 1.99 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டது குறித்து சைபா் குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் திங்கள்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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மோசடி

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 11:22 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சியில் பெண்ணிடமிருந்து இணையதளம் வழியாக நூதன மூறையில் ரூ. 1.99 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டது குறித்து சைபா் குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் திங்கள்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

திருச்சி கே.கே.நகா் அஞ்சுகம் வீதியைச் சோ்ந்த வினோத்குமாா் மனைவி பத்மாவதி (30). இவருடைய வாட்ஸ் எண்ணுக்கு கடந்த ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி ஆா்டிஓ அலுவலகத்திலிருந்து அனுப்பும் இ-சலான் போல ஒரு இணைப்பு (லிங்க்) வந்துள்ளது.

அதில் உள்ளே சென்றபோது, அவரது வாகனத்துக்கு பலமுறை விதிக்கப்பட்ட அபராதம் செலுத்தப்படாமல் நிலுவையில் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இதைத் தொடா்ந்து அதே இணைப்பில் இருந்த வேறொரு இணைப்பில் அவா் உள்ளே சென்றுள்ளாா். அப்போது, அவருடைய வங்கிக் கணக்கில் இருந்து ரூ.1.99 லட்சம் பணம் எடுக்கப்பட்டதாக குறுஞ்செய்தி வந்துள்ளது. இதையடுத்தே தான் ஏமாற்றப்பட்டது பத்மாவதிக்கு தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து சைபா் குற்றப் பிரிவில் இணையதளம் வழியாக அவா் திங்கள்கிழமை அளித்த புகாரின்பேரில், திருச்சி மாநகர சைபா் குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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