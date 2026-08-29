திருவெறும்பூா் வழியாக மூன்று புதிய பேருந்துகள் தொடக்கம்
மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் திருவெறும்பூா் வழியாக மூன்று புதிய வழிதடங்களில் 3 பேருந்துகள் சனிக்கிழமை தொடங்கி வைக்கப்பட்டன.
(கோப்புப்படம்)
மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் திருவெறும்பூா் வழியாக மூன்று புதிய வழிதடங்களில் 3 பேருந்துகள் சனிக்கிழமை தொடங்கி வைக்கப்பட்டன.
திருச்சி மாவட்டம், திருவெறும்பூா் அருகே இலந்தைப்பட்டி பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று மாலை 3 மணி 5 நிமிஷத்தில் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்து புறப்பட்டு சத்திரம் பேருந்து நிலையம் வழியாக திருவெறும்பூா், நவல்பட்டு வழித்தடத்தில் இலந்தைப்பட்டி கிராமத்துக்கு மாலை 4.30 மணிக்கு சூரியூா் வரை செல்லும் பேருந்தும்.
இதேபோல, அசூா், பொய்கைக்குடி பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று இரவு 7.30 மணியளவில் சத்திரம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு திருவெறும்பூா், அசூா், பொய்கைக்குடி வழியாக செங்களுா் வரை செல்லும் பேருந்தும்,
தொண்டமான்பட்டியிலிருந்து பஞ்சப்பூா், மத்திய பேருந்து நிலையத்துக்கு தமிழக முதல்வா் தொடங்கிவைத்த மற்றொரு பேருந்து என 3 பேருந்துகளையும் திருவெறும்பூரிலிருந்து அத்தொகுதி எம்எல்ஏ நவல்பட்டு எஸ். விஜி சனிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
நிகழ்வில் துவாக்குடி பணிமனை கிளை மேலாளா் நந்தகுமரன், தவெக நிா்வாகிகள், அரசு ஊழியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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