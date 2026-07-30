கடந்த திமுக ஆட்சியில் ரூ.27 கோடியில் கட்டப்பட்டு திறப்பு விழா கண்ட திண்டிவனம் புதிய பேருந்து நிலையம் முழுமையாகச் செயல்படாத நிலையில் உள்ளது.
சரியான திட்டமிடல் இல்லாமல் தொடங்கப்பட்ட இந்த பேருந்து நிலையத்துக்குள் பேருந்துகள் வருவதில்லை என்பதால் காதலா்களின் கூடாரமாகவும், சமூக விரோதிகளின் புகலிடமாகவும் மாறி வருகிறது.
இதை பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவர அரசுத் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என உள்ளூா், வெளியூா் பயணிகள் எதிா்பாா்க்கின்றனா்.
திண்டிவனத்தில் சுமாா் 49 ஆண்டு காலம் பயன்பாட்டில் இருந்து வந்த இந்திரா காந்தி பேருந்து நிலையத்தில் இட நெருக்கடி ஏற்பட்டது. இதனால் பேருந்து நிலையத்தில் பயன்பாடுகள் குறைந்ததையடுத்து விழுப்புரம், சென்னை, செஞ்சி, திருவண்ணாமலை மற்றும் புதுச்சேரி மாா்க்கங்களில் இயக்கப்பட்ட பேருந்துகள் திண்டிவனம் மேம்பாலத்தின் கீழ் நிறுத்தப்பட்டு, இயக்கப்பட்டன. இதனால் ஏற்பட்ட இட நெருக்கடியால் பேருந்து பயணிகள், வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வந்தனா்.
இந்நிலையில் பொதுமக்கள், அரசியல் கட்சியினா், வணிகா்கள் மற்றும் உள்ளூா், வெளியூா் பயணிகள் விடுத்து வந்த கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் திண்டிவனம் நகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதியில் கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில், நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை சாா்பில் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வசதிகள் மேம்பாட்டுத் திட்ட நிதி 2021-22-ன் கீழ் ரூ. 27.51 கோடி மதிப்பீட்டில் திருச்சி-சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையோரத்தில் திண்டிவனத்தில் உள்ளஅரசுக்கு சொந்தமான ஏரியின் ஒரு பகுதியில் புதிய பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டது.
பேருந்துகள் நிறுத்துவதற்கான நடைமேடைகள், 61 கடைகளை உள்ளடக்கிய வணிக வளாகம், சைவ, அசைவ உணவகங்கள், பொருள்கள் வைப்பறைகள், பயணிகள் காத்திருப்புக் கூடங்கள், நேரக் கட்டுப்பாட்டு அறைகள், பேருந்து, ரயில் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு அறைகள், காவல் துறை கட்டுப்பாட்டு அறைகள், ஓட்டுநா், நடத்துநா்கள் ஓய்வறைகள், பெண்கள், ஆண்களுக்கான தனித்தனி கழிப்பறைகள், சுகாதாரப் பிரிவு அலுவலகம், இலவசப் பொதுக் கழிப்பிடங்கள், நிா்வாக அறைகள், பதிவறைகள் மற்றும் பேருந்து நிலைய முகப்புகளில் திறந்தவெளி பூக்காங்கள், காா்கள், ஆட்டோ நிறுத்துமிடங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளுடன் புதிய பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டது.
இந்த பேருந்து நிலையத்துக்கு இந்திரா காந்தி பேருந்து நிலையம் எனப் பெயா் சூட்டப்பட்டு கடந்த 2026 பிப்ரவரி மாதம் அப்போதைய முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி வழியாகத் திறந்து வைத்தாா். அன்றைய நாளிலேயே பேருந்து நிலையமும் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. அரசின் இந்த நடவடிக்கையால் உள்ளூா், வெளியூா்களைச் சோ்ந்த பயணிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனா்.
புறக்கணிக்கும் வெளியூா் பேருந்துகள்: திறப்பு விழா கண்ட புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து அனைத்து பேருந்துகளும் இயக்கப்பட்ட நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாக அரசு மற்றும் தனியாா் பேருந்துகள் புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு வந்து செல்வதில்லை. குறிப்பாக சென்னையிலிருந்து திண்டிவனம் வழியாக விழுப்புரம் , திருச்சி மற்றும் தென் மாவட்டங்களுக்கு இயக்கப்படும் பேருந்துகள் புதிய பேருந்து நிலையத்துக்குள் வந்து செல்வதில்லை. இந்த மாா்க்கத்தில் இயக்கப்படும் பேருந்துகள் திண்டிவனம் மேம்பாலத்தின் கீழ் நின்று பயணிகளை ஏற்றி, இறக்கிவிட்டு செல்கின்றன.
அடிப்படை வசதியில்லை: புதிய பேருந்து நிலையம் திறக்கப்பட்டு 5 மாதங்கள் ஆகியும், பேருந்து நிலையம் முழு பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்படவில்லை. இதனால் பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள கடைகள் மற்றும் அலுவலா்கள், பயணிகள் பயன்பாட்டுக்கான அனைத்து அறைகளும் பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளன. பயணச்சீட்டு முன்பதிவுகளும் நடைபெறவில்லை. குடிநீா் விநியோகமும் இல்லை. பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்ட மின் மோட்டாா் இயங்காத நிலையில் தண்ணீா் பிரச்னையால் கழிப்பறைகள் பூட்டிக்கிடக்கின்றன. இலவசக் கழிப்பறைகளில் தேங்கிக் கிடக்கும் கழிவுகளால் துா்நாற்றம் வீசுகிறது. இதனால் பயணிகள் பயன்படுத்த முடியாமல் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா். பேருந்து நிலைய வளாகப் பகுதிகளில் ஆங்காங்கே குப்பைகள் தேங்கிக் கிடக்கிறது. முகப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பூங்காக்கள் பராமரிக்கப்படாததால், அதில் வைக்கப்பட்டிருந்த செடிகள் மற்றும் புல் வகைகள் தண்ணீரின்றி காய்ந்து வருகிறது. மிகுந்த பொருள்செலவில் கட்டப்பட்ட புதிய பேருந்து நிலையத்தில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தவும், பேருந்து இயக்கங்களை முறைப்படுத்தி முழுமையான பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரவும் தமிழக அரசு, விழுப்புரம் மாவட்ட நிா்வாகம் மற்றும் துறை சாா்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என்பதே உள்ளூா் மற்றும் வெளியூா் பயணிகளின் எதிா்பாா்ப்பாக உள்ளது.
வணிகா் புகாா்: அரசு மற்றும் தனியாா் பேருந்துகள் புதிய பேருந்து நிலையம் வந்து, செல்வதில்லை. குடிநீா், கழிப்பறை வசதிகள், பேருந்து இயக்கம் சரிவர நடைபெறாத நிலையில் பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகின்றனா். பேருந்து நிலைய வளாகத்திலேயே சமூக விரோத செயல்களும் அரங்கேறி வருகிறது. இதை சீா்படுத்த அரசுத் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என புதிய பேருந்து நிலைய பகுதியில் கடை வைத்திருக்கும் வணிகா் தெரிவித்தாா்.
போக்குவரத்து அதிகாரி விளக்கம்: திண்டிவனம் வழியாக இயக்கப்படும் அரசுப் பேருந்துகள் அனைத்தும் புதிய பேருந்து நிலையம் வழியாகவே இயக்கப்பட்டு வருகிறது. பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் நேரக் காப்பாளா் அலுவலகம் திறக்கப்பட்டு, அலுவலா்களால் பேருந்துகளின் இயக்கம் முழுமையாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. பயணிகளுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்றித் தருவதிலும், பேருந்து நிலையத்தை தூய்மையாக பராமரிப்பதிலும் திண்டிவனம் நகராட்சி நிா்வாகம் உரிய கவனம் செலுத்தவேண்டும். பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் போலீஸாா் ரோந்துப் பணிகளில் ஈடுபட்டு பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவேண்டும் என அரசு போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
பயணிகள் குற்றச்சாட்டு: திண்டிவனத்தில் பயன்பாட்டில் இருந்து வந்த இந்திராகாந்தி பேருந்து நிலையத்தில் ஏற்பட்ட இட நெருக்கடியால் பயணிக ள் அவதிப்பட்டதைத்தொடா்ந்து திண்டிவனத்தில் உள்ளஅரசுக்கு சொந்தமான ஏரியின் ஒரு பகுதியில் ரூ.27.51 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டு, பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. இந்நிலையில், சென்னை- திருச்சி, சென்னை -கும்பகோணம், சென்னை- மயிலாடுதுறை மாா்க்கமாக செல்லும் அரசு மற்றும் தனியாா் பேருந்துகள், திருவண்ணாமலை-சென்னை மாா்க்கமாக இயக்கப்படும் பேருந்துகள் புதிய பேருந்து நிலையத்துக்குள் வந்து செல்வதில்லை. இதனால் பேருந்து நிலையம் செயல்படாமல் உள்ளது. இதே பேருந்து நிலையத்துக்கு மாற்றாக பழைய பேருந்து நிலையத்தை புதுப்பித்து அங்கு சென்னை, திருவண்ணாமலை மாா்க்கமாகச் செல்லும் பேருந்துகளை இயக்கலாம். அதேபோல் மேம்பாலத்துக்கு கீழ் உள்ள அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழக பணிமனை வளாகம் காலியாக இருப்பதால் அதனை மற்றொரு பேருந்து நிலையமாக மாற்றி, அங்கிருந்து விழுப்புரம், புதுச்சேரி மாா்க்கமாகச் பேருந்துகளை இயக்கலாம். புதிய பேருந்து நிலையத்தை விரைவு போக்குவரத்து கழக பணிமனையாக மாற்றலாம் என பயணிகள் தெரிவிக்கின்றனா்.
காதலா்களின் அத்துமீறல்கள்: பேருந்துகளின் வருகையின்மை, குறைவான பயணிகள் வருகையால் வெறிச்சோடி காணப்படும் பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் நாள்தோறும் நடைபெறும் காதலா்களின் அத்துமீறல்கள் மற்றும் பிற சமூக விரோதச் செயல்கள் பயணிகளை முகம் சுழிக்க செய்யக்கூடிய வகையில் உள்ளது. இதை கண்காணிக்கவும், கட்டுபடுத்தவும் காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்.
கண்காணிப்பு காமிரா அவசியம்: விழுப்புரம் மாா்க்கத்தில் செல்லும் அனைத்துப் பேருந்துகளும் புதிய பேருந்து நிலையத்துக்குள் வந்து செல்வது கட்டாயம் என்ற நிலையை அரசுத் துறை அதிகாரிகள் உருவாக்கவேண்டும். அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை நகராட்சி நிா்வாகம் செய்யவேண்டும். பேருந்து நிலையம் வளாகப் பகுதிகள் முழுவதிலும் கண்காணிப்பு கேமிராக்களைப் பொருத்தி, அவற்றை கண்காணிக்கவேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டதற்கான நோக்கம் நிறைவேறாது. இதே நிலை நீடித்தால் ரூ.27.51 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட புதிய பேருந்து நிலையம் விரைவில் பயனற்று போவது உறுதி எனக் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனா் சமூக ஆா்வலா்கள்.
புதிய பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் பயன்பாடு இல்லாமல் பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள கடைகள்.
புதிய பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் பயன்பாடு இல்லாமல் பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள பயணச்சீட்டு முன்பதிவறை.
புதிய பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் பயன்பாடு இல்லாமல் பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள பயணச்சீட்டு கழிவறைகள்.
முழுமையான போக்குவரத்து இயக்கம் இல்லாத நிலையில், வெறிச்சோடி காணப்படும் திண்டிவனம் இந்திரா காந்தி புதிய பேருந்து நிலையம்.
முழுமையான போக்குவரத்து இயக்கம் இல்லாத நிலையில், வெறிச்சோடி காணப்படும் திண்டிவனம் இந்திரா காந்தி புதிய பேருந்து நிலையம்.
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