திருச்சியில் கோயிலின் பூட்டை உடைத்து பித்தளை விநாயகா் சிலை திருடப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
திருச்சி பீமநகா் ஹீபா் சாலையில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டிலுள்ள வேணுகோபால கிருஷ்ணன் கோயில் பூசாரியான கிஷாந்த மனோஜ் செவ்வாய்க்கிழமை காலை கோயிலுக்கு வந்தாா். அப்போது கோயிலின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, உள்ள இருந்த 11 கிலோ பித்தளை விநாயகா் சிலையை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவா் அளித்த தகவலின்பேரில் கோயில் செயல் அலுவலா் எஸ். அனுராதா சம்பவ இடத்துக்கு வந்து ஆய்வு செய்தாா். இதுகுறித்து அமா்வு நீதிமன்ற காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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