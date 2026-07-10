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திருச்சி

மலேசியாவில் இருந்து திருச்சிக்கு வந்தவா் மாயம்: போலீஸாா் விசாரணை

மலேசியாவில் இருந்து திருச்சிக்கு வந்தவா் காணாமல்போனது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்

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போலீஸ் விசாரணை. - கோப்புப்படம்.

Updated On :10 ஜூலை 2026, 2:52 am IST

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மலேசியாவில் இருந்து திருச்சிக்கு வந்தவா் காணாமல்போனது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.

திருச்சி மாவட்டம், முத்தரசநல்லூா் தமிழன் நகரைச் சோ்ந்தவா் நின்றம்பாக்கம் விஜயகுமாா் (45). இவா் மலேசியாவில் ஒரு காா்கோ நிறுவனத்தில் துணைத் தலைவராக இருந்தாா்.

இந்நிலையில் மலேசியாவில் இருந்து விமானம் மூலம் சென்னைக்கு கடந்த ஜூன் 30 காலை வந்தாா். தொடா்ந்து அன்று மாலை 5 மணிக்கு திருச்சிக்கு வந்து, ஆட்சியரகம் அருகேயுள்ள மாரிஸ் அவென்யுவில் இருப்பதாக தனது மனைவியிடம் கைப்பேசியில் தெரிவித்தாா். ஆனால், திருச்சிக்கு வந்தவா் வீட்டுக்கு வரவில்லை.

இதையடுத்து எங்கு தேடியும் அவா் கிடைக்காத நிலையில், அமா்வு நீதிமன்ற காவல் நிலையத்தில் நின்றம்பாளையம் விஜயகுமாரின் மனைவி உமாசித்ரா புதன்கிழமை அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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