திருச்சி சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில் மணியக்காரா் வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சோ்த்த புகாரில் வெள்ளிக்கிழமை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
சமயபுரம் மாரியம்மன் திருக்கோயிலில் மணியம் (மணியக்காரா்) பணிபுரிந்து வந்தவா் பழனிவேல். கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இக்கோயிலில் பணியாற்றி வருகிறாா். தொடக்க காலத்தில் எழுத்தராகவும், இதையடுத்து துறை சாா்ந்த தோ்வுகளில் தோ்ச்சி பெற்று மணியக்காரராக பணியாற்றி வந்தாா்.
இந்நிலையில், பழனிவேல் தனது பதவி மற்றும் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்துகளை சோ்த்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
இந்நிலையில், இது தொடா்பாக ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா். இதையடுத்து துறை ரீதியான நடவடிக்கையாக தற்போது அவா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
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