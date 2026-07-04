Dinamani
ஒரு தேவதைக் கதை போல இருந்த ஜூன் மாதம்: சமந்தாவின் அழகிய பதிவுபெரம்பூர் தொகுதி மக்களுக்கு வருகிறது சிறப்பு செயலி! முதல்வர் வருவது எப்போது?திருமணக் கொண்டாட்ட உணர்விலிருந்து மீள முடியாமல்.. த்ரிஷாவின் சோகப் பதிவுசினிமா ஆக்‌ஷன் பாணியில் போலீஸ் ராஜ்ஜியம்! அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைதுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்அதிமுகவிலிருந்து விலகினார் வைகைச்செல்வன்!முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு பேச்சு: அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது!ஜூலை 10-ல் கரூர் செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்!தமிழ்நாடு பட்ஜெட்: 2-ஆவது நாளாக முதல்வர் விஜய் இன்று ஆலோசனை
/
சென்னை

வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சோ்த்த வழக்கு: தி.நகா் சத்யா சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்

வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து குவித்த வழக்கில் அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ தி.நகா் சத்யா சென்னை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானாா்.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :4 ஜூலை 2026, 1:48 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து குவித்த வழக்கில் அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ தி.நகா் சத்யா சென்னை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானாா்.

கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு முதல் 2021-ஆம் ஆண்டு வரையான காலகட்டத்தில் சென்னை தியாகராய நகா் அதிமுக எம்எல்ஏவாக பதவி வகித்தவா் பி.சத்யா. இவா் தனது பதவிக் காலத்தில் வருமானத்துக்கு அதிகமாக ரூ.9.41 கோடி அளவுக்கு சொத்து சோ்த்ததாக சத்யநாராயணன் மற்றும் அவரது மனைவி ஜெயசித்ரா ஆகியோா் மீது ஊழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

இந்த வழக்கு சென்னை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள எம்.பி., எம்எல்ஏ-க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஆா்.சண்முகசுந்தரம் முன் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது முன்னாள் எம்எல்ஏ சத்யநாராயணன், அவரது மனைவி ஜெயசித்ரா ஆகிய இருவரும் நேரில் ஆஜராகினா்.

ஊழல் கண்காணிப்புத் துறை தரப்பில், இந்த வழக்கில் அரசுத் தரப்பில் 130 சாட்சிகளிடம் விசாரிக்கப்பட்டு, 132 சான்று ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக வாதிடப்பட்டது. குற்றம்சாட்டப்பட்ட சத்யா தரப்பில், இந்த வழக்கில் தங்களை தவறாகச் சோ்த்துள்ளனா். எனவே, வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கக் கோரி தாக்கல் செய்யவுள்ள மனுவை விசாரிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, இந்த வழக்கின் விசாரணையை வரும் ஜூலை 17-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தி நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சொத்து வரி வசூலிக்க சிறப்பு முகாம்

சொத்து வரி வசூலிக்க சிறப்பு முகாம்

சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு: முன்னாள் அமைச்சா் கீதாஜீவன் விடுவிப்புக்கு எதிரான மறுஆய்வு மனு தள்ளுபடி

சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு: முன்னாள் அமைச்சா் கீதாஜீவன் விடுவிப்புக்கு எதிரான மறுஆய்வு மனு தள்ளுபடி

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு: மூவரின் பிணை கோரிய மனுக்கள் தீா்ப்புக்காக ஒத்திவைப்பு

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு: மூவரின் பிணை கோரிய மனுக்கள் தீா்ப்புக்காக ஒத்திவைப்பு

பெண் காவலா் காவலா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

பெண் காவலா் காவலா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

விடியோக்கள்

வெளியானது அல்லிப்பூவே பாடல்!

வெளியானது அல்லிப்பூவே பாடல்!

Vijay Vs Jason Sanjay? ஒன்றாக வெளியாகிறதா Jana nayagan & Sigma | Cinema Updates

Vijay Vs Jason Sanjay? ஒன்றாக வெளியாகிறதா Jana nayagan & Sigma | Cinema Updates

Gatta Kusthi 2 Movie Review | Vishnu Vishal | Aishwarya Lekshmi | Dinamani Talkies

Gatta Kusthi 2 Movie Review | Vishnu Vishal | Aishwarya Lekshmi | Dinamani Talkies

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |