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திருச்சி

வாடகை நிலுவை: சத்திரம் பேருந்து நிலையத்தில் 5 கடைகளுக்கு ‘சீல்’

வாடகை நிலுவையை செலுத்தாததால் திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் இயங்கிய 5 கடைகளுக்கு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் புதன்கிழமை சீல் வைத்தனா்.

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திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலையத்தில் மாநகராட்சிக்கு வாடகை செலுத்த கடைகளுக்கு புதன்கிழமை சீல் வைத்த அலுவலா்கள்.

Updated On :30 ஜூலை 2026, 4:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாடகை நிலுவையை செலுத்தாததால் திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் இயங்கிய 5 கடைகளுக்கு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் புதன்கிழமை சீல் வைத்தனா்.

திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் கட்டப்பட்டு, இயங்கி வரும் வணிக வளாகத்தில் சுமாா் 30க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளன. இந்த கடைகளுக்கு மாநகராட்சி சாா்பில் மாத வாடகை வசூலிக்கப்படுகிறது.

இவற்றில் 5 கடைகளின் உரிமையாளா்கள் கடந்த சில மாதங்களாக தொடா்ந்து வாடகை கட்டாமல் இருந்ததால் லட்சக்கணக்கில் வாடகை பாக்கி இருந்தது.

இது தொடா்பாக மாநகராட்சி நிா்வாகமானது சம்பந்தப்பட்ட கடை உரிமையாளா்களுக்கு முறையாக நோட்டீஸ் அனுப்பியும், வாடகை நிலுவையை அவா்கள் கட்டவில்லை.

இதையடுத்து மாநகராட்சி ஆணையா் வீா் பிரதாப் சிங் உத்தரவின்பேரில் ஸ்ரீரங்கம் உதவி ஆணையா் சீனிவாசன் மேற்பாா்வையில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் புதன்கிழமை திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலையம் வணிக வளாகத்தில் வாடகை செலுத்தாத 5 கடைகளுக்கு சீல் வைத்து மூடினா்.

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