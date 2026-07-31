திருச்சி விமான நிலையத்தில் ரூ.2 கோடி வெளிநாட்டு பணம் பறிமுதல்!

மலிந்தோ விமானத்தில் திருச்சி வந்த பயணியிடம் ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான வெளிநாட்டு பணத்தை மத்திய வருவாய் புலனாய்வுப் பிரிவு அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.
மலேசிய தலைநகா் கோலாலம்பூரில் இருந்து திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையத்துக்கு வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு வந்த மலிந்தோ விமானத்தில் மத்திய வருவாய் புலனாய்வுப் பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, எஸ். சுவைபு என்ற பயணி, தனது உடமையில் ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான வெளிநாட்டு பணத்தை மறைத்து எடுத்து வந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவற்றைப் பறிமுதல் செய்த வருவாய் புலனாய்வு அதிகாரிகள், சுவைபுவை கைது செய்து தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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