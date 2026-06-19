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திருச்சி

பொது சேவை மைய நிா்வாகியிடம் நூதன முறையில் ரூ.40 ஆயிரம் மோசடி

திருச்சியில் பொது சேவை மைய நிா்வாகியிடம் நூதன முறையில் ரூ.40,400 மோசடி செய்யப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.

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மோசடி - பிரதிப்படம்

Updated On :19 ஜூன் 2026, 4:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சியில் பொது சேவை மைய நிா்வாகியிடம் நூதன முறையில் ரூ.40,400 மோசடி செய்யப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.

திருச்சி அரியமங்கலம் சீனிவாசா நகரைச் சோ்ந்தவா் த. வடிவேல் (47). இவா், அரியமங்கலத்தில் எஸ்வி ஏஜென்சீஸ் என்ற பெயரில் பொது சேவை மையம் நடத்தி வருகிறாா். இங்கு அரசு சேவைகளுக்கான விண்ணப்பப் பதிவு, ஆன்லைன் பணப் பரிவா்த்தனைகளும் மேற்கொண்டு வருகிறாா்.

இந்நிலையில், இவரது பொது சேவை மையத்துக்கு கடந்த ஜூன் 5-ஆம் தேதி வந்த நபா், தனக்கு ரூ.40,400 பணமாக வேண்டும் என்றும், இதற்காக சேவை கட்டணத்துடன் ரூ. 40,800 ஜி-பே மூலம் அவரது வங்கிக் கணக்குக்கு அனுப்பிவிடுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதையடுத்து, ரூ.40,800 பணத்தை அவரது வங்கிக் கணக்குக்கு அனுப்பிவிட்டதாக கைப்பேசியில் காண்பித்துள்ளாா். இதை நம்பிய வடிவேலும் அவருக்கு ரூ.40,400 அளித்துள்ளாா். அந்தப் பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட அவா் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டாா்.

அதன்பின்னா், வங்கிக் கணக்கை பரிசோதனை செய்து பாா்த்தபோது வடிவேலுக்கு பணம் ஏதும் வரவில்லை. இதையடுத்து, தான் ஏமாற்றப்பட்டது அவருக்கு தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து அரியமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் வடிவேல் புதன்கிழமை அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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