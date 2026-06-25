திருச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் லேப் டெக்னீஷியன் படிப்பு படிக்கும் அரியலூா் மாணவி தனியாா் மகளிா் விடுதியில் புதன்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
அரியலூா் மாவட்டம், கடுகூரைச் சோ்ந்த புண்ணியமூா்த்தி மகள் தீபிகா (18). இவா், திருச்சி பெரிய மிளகுப்பாறையில் உள்ள கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம் அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் ஆய்வக தொழில்நுட்பம் (லேப் டெக்னீசியன்) பிரிவில் பட்டயப்படிப்பு படித்து வந்தாா். இதற்காக கல்லூரி அருகிலுள்ள ஒரு தனியாா் மகளிா் விடுதியில் தங்கியிருந்தாா்.
புதன்கிழமை காலை வழக்கம்போல கல்லூரிக்குச் சென்ற தீபிகா திடீரென விடுதிக்குத் திரும்பி, தனது அறையில் யாருமில்லாத நேரத்தில் மின்விசிறியில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
சக மாணவிகள் அறைக்கு வந்து பாா்த்து அதிா்ச்சியடைந்து விடுதி வாா்டனிடம் தகவல் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து விடுதி வாா்டன் முத்துலட்சுமி அளித்த புகாரின்பேரில் அங்கு வந்த நீதிமன்ற வளாக போலீஸாா், தீபிகாவின் சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்ததுடன், வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
தீபிகாவின் தற்கொலைக்கு உடல்நிலைப் பிரச்னை காரணமா அல்லது வேறு ஏதேனும் பிரச்னையா என்பது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
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