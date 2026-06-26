ஜூன் 20-இல் திருச்சி - திருவனந்தபுரம் அதிவிரைவு ரயிலின் வழித்தடம் மாற்றம்

திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணி நடைபெறுவதால் திருச்சி - திருவனந்தபுரம் அதிவிரைவு ரயில் (22627) ஜூன் 30-ஆம் தேதி மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து திருச்சி ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
இதையொட்டி திருச்சியில் இருந்து ஜூன் 30 காலை 7.30 மணிக்கு புறப்படும் ரயில் சாத்தூா், கோவில்பட்டி, திருநெல்வேலி, வள்ளியூா், நாகா்கோயில் டவுன், குழித்துறை ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து, மாற்றுப் பாதையில் விருதுநகா், ராஜபாளையம், தென்காசி, கொல்லம் ரயில் நிலையங்கள் வழியாக இயக்கப்படும். ஜூன் 30-ஆம் தேதி கூடுதலாக தென்காசி, செங்கோட்டை, கொல்லம் ரயில் நிலையங்களில் இந்த ரயில் நின்று செல்லும்.
தாமதமாக புறப்படும் ரயில்: சென்னை எழும்பூா் - நாகா்கோயில் வந்தே பாரத் ரயில் (20627) ஜூன் 30 அதிகாலை 5 மணிக்கு புறப்படுதற்குப் பதிலாக 45 நிமிஷம் காலதாமதமாக 5.45 மணிக்குப் புறப்படும். மறுமாா்க்கத்தில் நாகா்கோயில் - சென்னை எழும்பூா் வந்தே பாரத் ரயில் (20628) வழக்கமாக புறப்படும் பிற்பகல் 2.20 மணிக்குப் பதிலாக 1 மணி நேரம் 10 நிமிஷம் காலதாமதமாக 3.30 மணிக்குப் புறப்படும் என்று ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
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