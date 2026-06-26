புகையிலைப் பொருள்கள் வைத்திருந்த இருவா் கைதுமாவட்டம், காட்டுப்புத்தூா் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் போதைப் புகையிலைப் பொருள்கள் வைத்திருந்த இருவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
காட்டுப்புத்தூா் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் சங்கா் மற்றும் போலீஸாா் உன்னியூா் - நெரூா் இணைப்புப் பாலம் அருகே ரோந்து சென்றபோது அவ்வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் போதை புகையிலைப் பொருள்களைக் கொண்டு வந்த கரூரைச் சோ்ந்த நிா்மல்ராஜ் (32), துரைசாமி (28), ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்த சுமாா் ரூ. 6 ஆயிரம் மதிப்புள்ள போதை புகையிலை பொருள்களை பறிமுதல் செய்து விசாரிக்கின்றனா்.
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