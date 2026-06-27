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திருச்சி

தொழிலாளரிடம் தங்க, வெள்ளி நகைகள் பறிப்பு: 16 வயது சிறுவன் உள்பட 3 போ் கைது

திருச்சியில் தனியாா் நிறுவனத் தொழிலாளரிடம் இருந்து தங்க, வெள்ளி நகைகளைப் பறித்த 16 வயது சிறுவன் உள்பட 3 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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சித்திரிப்புப் படம்

Updated On :27 ஜூன் 2026, 6:53 am IST

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திருச்சியில் தனியாா் நிறுவனத் தொழிலாளரிடம் இருந்து தங்க, வெள்ளி நகைகளைப் பறித்த 16 வயது சிறுவன் உள்பட 3 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருச்சி அரியமங்கலம் ராஜப்பா நகரைச் சோ்ந்தவா் க. சதீஷ்குமாா் (31), தனியாா் நிறுவனத் தொழிலாளி. இவா், கடந்த திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு பிறந்தநாள் விழாவுக்குச் சென்றுவிட்டு மதுபோதையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டுக்கு சென்றுகொண்டிருந்தாா். பாலக்கரை பெல்ஸ் மைதானம் அருகே சென்றபோது இவருடைய இருசக்கர வாகனத்தை வழிமறித்த மூன்றுபோ், போதையில் இருந்த அவரிடமிருந்து தங்க மோதிரம், வெள்ளி அரைஞாண்கொடி ஆகியவற்றைப் பறித்துக்கொண்டு அங்கிருந்து தப்பினா்.

இதுகுறித்து பாலக்கரை காவல் நிலையத்தில் சதீஷ்குமாா் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா். இதில், தனியாா் நிறுவனத் தொழிலாளா் சதீஷ்குமாரிடமிருந்து தங்க, வெள்ளி நகைகளைப் பறித்துச்சென்றது பாலக்கரை காஜாபேட்டையைச் சோ்ந்த எஸ். கேசவபூசன் (19), வி. ரித்திஷ்குமாா் (19), பசுமடம் பகுதியைச் சோ்ந்த 16 வயது சிறுவன் ஆகியோா் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, மூன்று பேரையும் வியாழக்கிழமை கைது செய்த போலீஸாா், நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்திவிட்டு, சிறுவனை சிறுவா் சீா்திருத்தப் பள்ளியிலும், மற்ற இருவரையும் திருச்சி மத்திய சிறையிலும் அடைத்தனா்.

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