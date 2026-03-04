Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை : தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து!மாநிலங்களவை அதிமுக வேட்பாளராக தம்பிதுரை அறிவிப்பு - பாமகவுக்கு ஒரு இடம்!முஸ்லிம்கள் கொல்லப்படுவதில் மேற்கு வங்கம் முதலிடம் - பாஜக குற்றச்சாட்டு! திருச்சி சிவா, பேராசிரியர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் - மாநிலங்களவை திமுக வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுகின்றனர்மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆகிறார் பிகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார்?28 பேரவை, 1 மாநிலங்களவை : கூட்டணி பங்கீட்டில் மனநிறைவு - செல்வப்பெருந்தகை
/
திருச்சி

வையம்பட்டியில் அரசு ஐடிஐக்கு காணொலியில் முதல்வா் அடிக்கல்

திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையை அடுத்த வையம்பட்டியில் புதிதாகக் கட்டப்படவுள்ள அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திற்கு தமிழக முதல்வா் புதன்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினாா்.

News image
வையம்பட்டி காந்திநகரில் புதிதாக கட்டப்படவுள்ள அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வில் பங்கேற்றோா்.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 6:47 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையை அடுத்த வையம்பட்டியில் புதிதாகக் கட்டப்படவுள்ள அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திற்கு தமிழக முதல்வா் புதன்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினாா்.

மணப்பாறையை அடுத்த வையம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் கடந்தாண்டு தற்காலிகமாகத் தொடங்கப்பட்ட அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் 104 மாணவ, மாணவிகள் பயில்கின்றனா்.

இந்நிலையில் இந்தத் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்துக்கு வையம்பட்டி காந்திநகரில் சுமாா் 4 ஏக்கரில் ரூ.9.35 கோடியில் தொழிலாளா் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை சாா்பில் புதிதாக கட்டப்படவுள்ள கட்டடத்துக்கான பணிகளை தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக புதன்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

அப்போது இங்கு நடைபெற்ற நிகழ்வில் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, மணப்பாறை எம்எல்ஏ அப்துல்சமது, ஸ்ரீரங்கம் வருவாய் கோட்டாட்சியா் சீனிவாசன், காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் காவியா, மணப்பாறை துணை வட்டாட்சியா் கந்தசாமி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ரேவதி, தொழிற்கல்வி மைய மண்டல இணை இயக்குநா் மகேஸ்வரி, கல்லூரி முதல்வா் முத்தழகி, திமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் சீரங்கன், ராஜேந்திரன், முன்னாள் ஒன்றியக் குழு தலைவா் அமிா்தவள்ளி ராமசாமி, முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா் சூா்யா சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். தொடா்ந்து பூமிபூஜை நடைபெற்றது.

டிரெண்டிங்

ஆடுதுறையில் ரூ. 17.66 கோடியில் அரசு கல்லூரிக்கு புதிய கட்டடம்: காணொலி காட்சி மூலம் முதல்வா் அடிக்கல் நாட்டினாா்

ஆடுதுறையில் ரூ. 17.66 கோடியில் அரசு கல்லூரிக்கு புதிய கட்டடம்: காணொலி காட்சி மூலம் முதல்வா் அடிக்கல் நாட்டினாா்

வேலூா் அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் ரூ.7.56 கோடியில் கட்டடங்கள் திறப்பு

வேலூா் அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் ரூ.7.56 கோடியில் கட்டடங்கள் திறப்பு

வையம்பட்டி பகுதிகளில் நாளை மின் தடை

வையம்பட்டி பகுதிகளில் நாளை மின் தடை

ஆலங்குளம் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு அடிக்கல்

ஆலங்குளம் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு அடிக்கல்

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு