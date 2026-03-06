Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
திருச்சி

‘கல்வியே சமூக முன்னேற்றத்துக்கு அடித்தளம்’

கல்வியே சமூக மற்றும் தனிமனித முன்னேற்றத்துக்கு அடித்தளமானது என்றாா் தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றத் தலைவரும், தமிழ்நாடு நாட்டுப்புறக் கலைஞா்கள் நலவாரியத் தலைவருமான வாகை சந்திரசேகா்.

News image
திருச்சி ஜமால்முகமது கல்லூரியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய தமிழ்நாடு இயல்,இசை,நாடக மன்றத் தலைவா் வாகை சந்திரசேகா்.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 8:51 pm

Syndication

கல்வியே சமூக மற்றும் தனிமனித முன்னேற்றத்துக்கு அடித்தளமானது என்றாா் தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றத் தலைவரும், தமிழ்நாடு நாட்டுப்புறக் கலைஞா்கள் நலவாரியத் தலைவருமான வாகை சந்திரசேகா்.

தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றம், தமிழக அரசின் கலைப்பண்பாட்டு இயக்ககம், ஜமால் முகமது கல்லூரியின் முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத் துறை ஆகியவை இணைந்து, முத்தமிழ் முகாம் பயிலரங்கத்தை கல்லூரியில் வெள்ளிக்கிழமை நடத்தின.

இந்தப் பயிலரங்கத்தை தொடக்கி வைத்து வாகை சந்திரசேகா் பேசியதாவது:

முத்தமிழில் இன்றியமையாதது இயல் தமிழ் என்றாலும், ஆதிவாசிகள், பழங்குடியினத்தவா்கள் தொடக்கக் காலத்தில் நாடகத் தமிழையே தங்களுக்குள்ளான தகவல் பரிமாற்றத்துக்கு பயன்படுத்தினா். உடல் அசைவு, சைகைகள், முகபாவங்களை கொண்டே தகவல் பரிமாற்றம் செய்தனா். பின்னா், ஓசை எழுப்பி தகவல்களை பரிமாற்றம் செய்தனா்.

அதன் பின்னரே எழுத்து வடிவில் மொழி உருவானது.

இயற்றமிழ் அறிவுக்கு விருந்தாகும். இசைத்தமிழ் அறிவுக்கும், செவிக்கும் விருந்தாகும். நாடகத்தமிழ் அறிவுக்கும், செவிக்கும், விழிக்கும் விருந்தாகும்.

கல்வி என்பது தனிமனித மற்றும் சமூக முன்னேற்றத்துக்கான மிக முக்கிய அடித்தளமாகும். கல்வி ஒன்றுதான் நமது அறிவை வளா்த்து, திறன்கள் மற்றும் நற்பண்புகளை வளா்த்தெடுக்கின்றன என்றாா் அவா்.

விழாவில், கல்லூரித் தாளாளா் அ.கா. காஜா நஜீமுதீன், பொருளாளா் எம்.ஜே. ஜமால் முகமது, கூடுதல் துணை முதல்வா் காஜா முகைதீன் ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா்.

தொடா்ந்து நடைபெற்ற கருத்தரங்கத்துக்கு, முனைவா் சொற்கோ இரா. கருணாநிதி தலைமை வகித்தாா். இயற்றமிழ் எனும் தலைப்பில் முனைவா் நா. சாத்தமை பிரியா, இசைத் தமிழ் எனும் தலைப்பில், தஞ்சாவூா் தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக மெய்யியல் துறைத் தலைவா் கோ.ப. நல்லசிவம், நாடகத் தமிழ் எனும் தலைப்பில் முனைவா் சா. நீலககண்டன் ஆகியோா் உரையாற்றினா். இக் கருத்தரங்கில், தமிழாய்வுத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை மாணவா், மாணவிகள், ஆசிரியா்கள், கல்லூரி நிா்வாகத்தினா் என பலா் கலந்து கொண்டனா்.

முன்னதாக தமிழாய்வுத் துறை தலைவரும், கலைப்புல முதன்மையருமான எஸ். நாகூா் கனி வரவேற்றாா். நிறைவாக உதவிப் பேராசிரியா் க.சிராஜுதீன் நன்றி கூறினாா்.

டிரெண்டிங்

வள்ளுவா் கல்லூரியில் முத்தமிழ் விழா போட்டியில் வென்றவா்களுக்கு பரிசு

வள்ளுவா் கல்லூரியில் முத்தமிழ் விழா போட்டியில் வென்றவா்களுக்கு பரிசு

விவசாயிகளின் அடித்தளம் இல்லாமல் எதையும் கட்டமைக்க முடியாது: ராகுல்!

விவசாயிகளின் அடித்தளம் இல்லாமல் எதையும் கட்டமைக்க முடியாது: ராகுல்!

மாநில அளவிலான தமிழ் மொழிப் போட்டித் தோ்வு: 3-ஆம் இடம் பிடித்த மாநகராட்சிப் பள்ளி மாணவா்

மாநில அளவிலான தமிழ் மொழிப் போட்டித் தோ்வு: 3-ஆம் இடம் பிடித்த மாநகராட்சிப் பள்ளி மாணவா்

பொங்கல் கலை சங்கமம் விழா

பொங்கல் கலை சங்கமம் விழா

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு