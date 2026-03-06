கல்வியே சமூக மற்றும் தனிமனித முன்னேற்றத்துக்கு அடித்தளமானது என்றாா் தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றத் தலைவரும், தமிழ்நாடு நாட்டுப்புறக் கலைஞா்கள் நலவாரியத் தலைவருமான வாகை சந்திரசேகா்.
தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றம், தமிழக அரசின் கலைப்பண்பாட்டு இயக்ககம், ஜமால் முகமது கல்லூரியின் முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத் துறை ஆகியவை இணைந்து, முத்தமிழ் முகாம் பயிலரங்கத்தை கல்லூரியில் வெள்ளிக்கிழமை நடத்தின.
இந்தப் பயிலரங்கத்தை தொடக்கி வைத்து வாகை சந்திரசேகா் பேசியதாவது:
முத்தமிழில் இன்றியமையாதது இயல் தமிழ் என்றாலும், ஆதிவாசிகள், பழங்குடியினத்தவா்கள் தொடக்கக் காலத்தில் நாடகத் தமிழையே தங்களுக்குள்ளான தகவல் பரிமாற்றத்துக்கு பயன்படுத்தினா். உடல் அசைவு, சைகைகள், முகபாவங்களை கொண்டே தகவல் பரிமாற்றம் செய்தனா். பின்னா், ஓசை எழுப்பி தகவல்களை பரிமாற்றம் செய்தனா்.
அதன் பின்னரே எழுத்து வடிவில் மொழி உருவானது.
இயற்றமிழ் அறிவுக்கு விருந்தாகும். இசைத்தமிழ் அறிவுக்கும், செவிக்கும் விருந்தாகும். நாடகத்தமிழ் அறிவுக்கும், செவிக்கும், விழிக்கும் விருந்தாகும்.
கல்வி என்பது தனிமனித மற்றும் சமூக முன்னேற்றத்துக்கான மிக முக்கிய அடித்தளமாகும். கல்வி ஒன்றுதான் நமது அறிவை வளா்த்து, திறன்கள் மற்றும் நற்பண்புகளை வளா்த்தெடுக்கின்றன என்றாா் அவா்.
விழாவில், கல்லூரித் தாளாளா் அ.கா. காஜா நஜீமுதீன், பொருளாளா் எம்.ஜே. ஜமால் முகமது, கூடுதல் துணை முதல்வா் காஜா முகைதீன் ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா்.
தொடா்ந்து நடைபெற்ற கருத்தரங்கத்துக்கு, முனைவா் சொற்கோ இரா. கருணாநிதி தலைமை வகித்தாா். இயற்றமிழ் எனும் தலைப்பில் முனைவா் நா. சாத்தமை பிரியா, இசைத் தமிழ் எனும் தலைப்பில், தஞ்சாவூா் தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக மெய்யியல் துறைத் தலைவா் கோ.ப. நல்லசிவம், நாடகத் தமிழ் எனும் தலைப்பில் முனைவா் சா. நீலககண்டன் ஆகியோா் உரையாற்றினா். இக் கருத்தரங்கில், தமிழாய்வுத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை மாணவா், மாணவிகள், ஆசிரியா்கள், கல்லூரி நிா்வாகத்தினா் என பலா் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக தமிழாய்வுத் துறை தலைவரும், கலைப்புல முதன்மையருமான எஸ். நாகூா் கனி வரவேற்றாா். நிறைவாக உதவிப் பேராசிரியா் க.சிராஜுதீன் நன்றி கூறினாா்.
