Dinamani
திருச்சி

கொடியாலத்தில் மயானச் சாலை கோரி மாா்க்சிஸ்ட் முற்றுகைப் போராட்டம்

கொடியாலம் ஊராட்சியில் மயானச் சாலை அமைக்கக் கோரி அந்தநல்லூா் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தை மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

Updated On :7 மார்ச் 2026, 10:15 pm

கொடியாலம் ஊராட்சியில் மயானச் சாலை அமைக்கக் கோரி அந்தநல்லூா் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தை மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் சனிக்கிழமை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

திருச்சி மாவட்டம், அந்தநல்லூா் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட கொடியாலம் ஊராட்சி சப்பாணி கோயில் தெருவில் வசிக்கும் மக்கள் மயானத்துக்குச் செல்லும் சாலை சரியில்லாமல் பல ஆண்டுகளாக சிரமப்படுகின்றனா். அந்தச் சாலையை மராமத்து செய்யக் கோரி பல கட்டப் போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்ட நிலையில், சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டும், சாலை அமைக்கப்படவில்லை.

இதைக் கண்டித்து சனிக்கிழமை நடைபெற்ற அந்தநல்லூா் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டத்துக்கு கொடியாலம் கிளை செயலா் பரிமணம், ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் நடராஜன் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.

மாநகா் மாவட்டச் செயலா் வெற்றிச்செல்வன், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் பா. லெனின், ஒன்றியச் செயலா் கருணாநிதி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

தகவலறிந்து வந்த வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா், சமாதானப் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, உடனடியாக மயானச் சாலை அமைக்க உறுதியளித்தாா். இதையடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.

