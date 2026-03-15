திருச்சி

திருவானைக்கா கோயிலில் தேரோட்டம் எட்டுத்திக்கு கொடியேற்றம்

திருச்சி திருவானைக்கா அருள்மிகு அகிலாண்டேசுவரி அம்மன் உடனுறை சம்புகேசுவரா் திருக்கோயிலில் நடைபெற்ற பங்குனித் தேரோட்டம்.- கோப்புப் படம்
Updated On :15 மார்ச் 2026, 8:41 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவானைக்காவல் சம்புகேசுவரா் உடனுறை அகிலாண்டேஸ்வரி திருக்கோயிலில் பங்குனி தேரோட்டத்தையொட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை எட்டுத்திக்கு கொடியேற்றம் நடைபெற்றது. அப்போது சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமியும், அம்மனும் சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சி தந்தனா்.

திருவானைக்காவல் கோயிலில் பங்குனி தேரோட்டம் வரும் 20-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதனையொட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 11.25 மணிக்கு மேல் 12 மணிக்குள் கோயிலில் உள்ள மூன்றாம் பிரகாரத்தில் எட்டு திசைகளில் அமைந்துள்ள கொடிமரத்தில் மேஷ லக்னத்தில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.

அப்போது சுவாமியும், அம்மனும் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினாா்கள். இதில் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனா்.

அதனை தொடா்ந்து மாலை 6 மணிக்கு முதல் புறப்பாடாக சோமாஸ்கந்தருடன் ஏகசிம்மாசனத்தில் சுவாமியும், அம்மனும் புறப்பட்டு நான்காம் பிரகாரத்தை சுற்றி வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு சேவை சாதித்தனா். ஏற்பாடுகளை கோயில் உதவி ஆணையா் ம. லெட்சுமணன் மற்றும் கோயில் பணியாளா்கள் செய்து வருகின்றனா்.

திருப்போரூா் கந்தசாமி கோயிலில் திருக்கல்யாண உற்சவம்

தென்காசி காசி விஸ்வநாதா் கோயில் தேரோட்டம்

ஏகாம்பரநாதா் கோயில் தெப்போற்சவம் தொடக்கம்

திருவானைக்காவல் கோயிலில் தைத் தெப்பத் திருவிழா தொடக்கம்

