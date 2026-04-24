காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீகச்சபேசுவரா் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்

சித்திரைத் திருவிழாவின் தொடக்கமாக காஞ்சிபுரம் கச்சபேசுவரா் கோயிலில் நடைபெற்ற கொடியேற்றம்.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 8:17 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரத்தில் சுந்தராம்பிகை உடனுறை கச்சபேசுவரா் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

பெரியகாஞ்சிபுரம் பகுதியில் விநாயகா், துா்கை, பைரவா், சூரியன், அய்யனாா் ஆகிய தெய்வங்கள் வழிபட்ட பெருமைக்குரியது கச்சபேசுவரா் திருக்கோயில். பெருமாள் ஆமை(கச்சம்)வடிவில் வழிபட்டதால் இக்கோயில் கச்சபேசுவரா் கோயில் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இக்கோயில் சித்திரைத்திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை காலையில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. கொடிக்கம்பத்தில் கொடியை ஏற்றிய பின் சிறப்பு தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன. கொடியேற்ற விழாவில் கோயில் செயல் அலுவலா் ஞா.திவ்யா மற்றும் நகர செங்குந்த மகாஜன சங்க நிா்வாகிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனா்.

கொடியேற்றத்தை தொடா்ந்து சுவாமியும், அம்மனும் பவளக்கால் சப்பரத்தில் காஞ்சிபுரம் நகரின் ராஜ வீதிகளில் உலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தனா். இரவு சிம்ம வாகனத்தில் சுவாமியும், அம்மனும் வீதியுலா வந்தனா்.

விழாவையொட்டி, விழா நடைபெறும் மே 8-ஆம் தேதி வரை சுவாமியும், அம்மனும் தினசரி வெவ்வேறு வாகனங்களில் சிறப்பு அலங்காரததில் வீதியுலா வரவுள்ளனா். ஏப்.28ஆம் தேதி திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெறுகிறது. ஏப். 30-ஆம் தேதி தேரோட்டமும்,மே 2- ஆம் தேதி முருக்கடி சேவை எனும் தல மகிமையை விளக்கும் காட்சிகளும் நடைபெறுகின்றன. மறுநாள் மே 3-ஆம் தேதி இரவு வெள்ளித் தேரோட்டமும், மே 5-ஆம் தேதி இரவு பஞ்சமூா்த்திகள் உற்சவமும் நடைபெறுகிறது.

மே 7-ஆம் தேதி 108 சங்காபிஷேகமும், மறுநாள் மே 8-ஆம் தேதி ஊஞ்சல் உற்சவத்தோடும் விழா நிறைவு பெறுகிறது.

விழா ஏற்பாடுகளை அறநிலையத் துறை இணை ஆணையா் சி.குமரதுரை தலைமையில் அதிகாரிகள், கோயில் சிவாச்சாரியாா்கள் மற்றும் பணியாளா்கள், நகர செங்குந்த மகாஜன சங்க நிா்வாகிகள் ஆகியோா் செய்து வருகின்றனா்.

சுவாமிமலையில் சித்திரைத் திருவிழா கொடியேற்றம்!

அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோயில் தேர்த் திருவிழா கொடியேற்றம்!

ஏப்.24-இல் கச்சபேசுவரா் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா தொடக்கம்

தஞ்சை பெரிய கோயில் சித்திரைத் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது!

