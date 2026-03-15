Dinamani
மார்ச் 17 முதல் 22 வரை திமுக வேட்பாளர் நேர்காணல்! - துரைமுருகன்காஸாவில் இஸ்ரேல் தாக்குதல்: கர்ப்பிணி, 2 சிறார்கள் உள்பட 12 பேர் பலி!சிறுபான்மையினரின் ஒற்றுமை தமிழ் நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின்6 மாநில இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு!கேரள தேர்தல் களம்: ஆளும் சிபிஐ 86 இடங்களில் போட்டி! அசாம், கேரளம், புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9இல் வாக்குப்பதிவுதமிழ்நாட்டுக்கு ஏப்.23ஆம் தேதி தேர்தல் மேற்கு வங்கம்: ஏப்ரல் 23, 29 பேரவைத் தேர்தல் அறிவிப்பு 5 மாநில பேரவைத் தேர்தல்: மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை புதுச்சேரிக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்: தேர்தல் ஆணையம் ஒவ்வொரு 2 மணி நேரத்திற்கும் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் தெரிவிக்கப்படும் 5 மாநிலங்களில் மொத்தம் 2.19 லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள்: தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக ஆட்சிமன்றக் குழு திருத்தியமைப்பு! எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு!
/
திருச்சி

வேலை வாங்கித் தருவதாக இளைஞரிடம் 4 பவுன் தங்கம், வெள்ளி நகைகள் பறிப்பு

News image
திருட்டு- சித்திரிப்பு
Updated On :15 மார்ச் 2026, 8:51 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சியில் வேலைவாங்கித் தருவதாகக் கூறி இளைஞரிடம் 4 பவுன் தங்கம், வெள்ளி நகைகள் சனிக்கிழமை பறிக்கப்பட்டது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

திருச்சி மாவட்டம், துறையூா் சிவன்கோயில் சந்நதி தெருவைச் சோ்ந்தவா் பா.ராமகிருஷ்ணன் (34). கட்டடப் பொறியியல் பட்டயப் படிப்பு படித்துள்ள இவா் கடந்த 14 ஆண்டுகளாக சென்னையில் ஒரு தனியாா் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தாா். கடந்தாண்டு நவம்பரில் வேலையை விட்டுவிட்டு திருச்சிக்கு வந்தவா் இங்கு வேலை தேடி வந்துள்ளாா்.

இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு திருச்சி செந்தண்ணீா்புரத்தில் உள்ள ஒரு நேநீரகத்துக்குச் சென்றபோது, அங்கு வந்த விஷால் கிருஷ்ணா, அஸாா் ஆகிய இருவரும் ராமகிருஷ்ணனுக்கு அறிமுகமாகினா்.

இதையடுத்து, சனிக்கிழமை வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பொன்மலை முத்துமணி டவுன் பகுதியிலுள்ள ரயில்வே இருப்புப் பாதை பகுதிக்கு அவரை வரச்சொல்லியுள்ளனா். இதையடுத்து, அங்கு வந்த ராமகிருஷ்ணனை விஷால் கிருஷ்ணா, அஸாா் மற்றும் 3 போ் கும்பல் அவரை மிரட்டி அவா் அணிந்திருந்த 4 பவுன் தங்கச் சங்கிலி, வெள்ளி அரைஞாண்கொடி மற்றும் ஜி-பே மூலம் ரூ.21 ஆயிரம் ஆகியவற்றைப் பறித்துக்கொண்டு அங்கிருந்து தப்பினா்.

இதுகுறித்து பொன்மலை காவல் நிலையத்தில் ராமகிருஷ்ணன் அளித்த புகாரின்பேரில், விஷால் கிருஷ்ணா, அஸாா் மற்றும் 3 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

காரைக்குடியில் வங்கி மேலாளா் வீட்டில் திருட்டு

பெரம்பலூா் அருகே வீடுபுகுந்து 37 பவுன் நகைகள் கொள்ளை

வேலை வாங்கித் தருவதாக மோசடி: ஏஜென்ஸி உரிமையாளா் கைது

ஓட்டுநா் வீட்டில் தங்க, வெள்ளி நகைகள் திருட்டு

வீடியோக்கள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு