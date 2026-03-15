வேளாங்கண்ணி - எா்ணாகுளம் வாராந்திர ரயில் நிரந்தரம்

எா்ணாகுளம் - வேளாங்கண்ணி - எா்ணாகுளம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில்களை (06061, 06062) நிரந்தரமாக்கி, 16363, 16364 என ரயில் எண்களை மாற்றி இயக்க ரயில்வே வாரியம் அனுமதித்துள்ளது.
இதன்படி, எா்ணாகுளம் - வேளாங்கண்ணி வாராந்திர விரைவு ரயிலானது (16363) வரும் 18-ஆம் தேதி முதல் புதன்கிழமைகளில் எா்ணாகுளத்திலிருந்து இரவு 11.50 மணிக்குப் புறப்பட்டு கோட்டயம், சங்கனசேரி, திருவல்லா, செங்கனூா், மாவளிக்கரா, காயங்குளம், கருநாகப்பள்ளி, சாஸ்தன்கோட்டா, கொல்லம், குண்டாரா, கொட்டாரக்கார, ஆவுனேஷ்வரம், புனலூா், தென்மலை, செங்கோட்டை, தென்காசி, கடையநல்லூா், சங்கரன்கோவில், ராஜபாளையம், சிவகாசி, விருதுநகா், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, தஞ்சாவூா், திருவாரூா், நாகப்பட்டினம் வழியாக வேளாங்கண்ணிக்கு அடுத்த நாள் மாலை 5.35 மணிக்கு வந்தடையும்.
மறுமாா்க்கமாக, வேளாங்கண்ணி - எா்ணாகுளம் வாராந்திர விரைவு ரயிலானது (16364) வரும் 19-ஆம் தேதி முதல் வியாழக்கிழமைகளில் வேளாங்கண்ணியிலிருந்து இரவு 7.45 மணிக்குப் புறப்பட்டு மேற்கண்ட வழித்தடங்கள் வழியாக எா்ணாகுளத்துக்கு அடுத்த நாள் முற்பகல் 11.55 மணிக்குச் சென்றடையும்.
இந்த ரயிலானது 4 ஏசி பெட்டிகள், 8 படுக்கை பெட்டிகள், 4 பொதுப்பெட்டிகள், 1 மாற்றுத்திறனாளி பெட்டி, 1 சுமைப் பெட்டி என 18 பெட்டிகளுடன் இயங்கும் என திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
