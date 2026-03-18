Dinamani
திருச்சி

காலமானாா் நிா்மலா ராணி

அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதா் சங்கத்தின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினரும், சட்ட உதவி மைய மாநிலத் தலைவருமான உ. நிா்மலா ராணி (59) உடல்நலக் குறைவால் திருச்சி தில்லைநகரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (மாா்ச் 17) இரவு காலமானாா்.

News image
நிா்மலா ராணி
Updated On :18 மார்ச் 2026, 6:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதா் சங்கத்தின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினரும், சட்ட உதவி மைய மாநிலத் தலைவருமான உ. நிா்மலா ராணி (59) உடல்நலக் குறைவால் திருச்சி தில்லைநகரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (மாா்ச் 17) இரவு காலமானாா்.

இவா், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவா்களான மறைந்த ஆா். உமாநாத், பாப்பா உமாநாத் ஆகியோரின் மகள் ஆவாா்.

தில்லைநகா் 3-ஆவது குறுக்குத் தெருவில் உள்ள இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த நிா்மலா ராணியின் உடலுக்கு அவரது சகோதரியும் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினருமான உ. வாசுகி உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகளைச் சோ்ந்த மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள் மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினா்.

காலமான நிா்மலா ராணியின் இறுதி ஊா்வலம் புதன்கிழமை (மாா்ச் 18) மாலை 3 மணிக்கு அவரது இல்லத்திலிருந்து புறப்பட்டு வடுகப்பட்டியில் உள்ள அவரது பண்ணைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு, உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. இவருக்கு கணவா் வழக்குரைஞா் ஆா். ராஜ்குமாா், மகள் மதுவந்தி, மகன் சிபி ஆகியோா் உள்ளனா். தொடா்புக்கு: 99656-50000.

அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

தில்லியில் கடத்தப்பட்ட சிறுமி மீட்பு! தொழிற்சாலை ஊழியா் கைது!

தில்லியில் கடத்தப்பட்ட சிறுமி மீட்பு! தொழிற்சாலை ஊழியா் கைது!

காலமானாா் முன்னாள் அமைச்சா் வெள்ளூா் வீராசாமி

காலமானாா் முன்னாள் அமைச்சா் வெள்ளூா் வீராசாமி

மூத்த கல்வியாளா் எஸ்.எஸ்.ராஜகோபாலன் மறைவு - முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல்

மூத்த கல்வியாளா் எஸ்.எஸ்.ராஜகோபாலன் மறைவு - முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல்

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |

'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

