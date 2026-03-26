ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றம்
கோப்புப் படம்
Updated On :25 மார்ச் 2026, 10:05 pm
பொறியியல் பணிகள் காரணமாக ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
திருச்சி - பாலக்காடு விரைவு ரயிலானது (16843) வரும் 26, 27, 29 ஆம் தேதிகளில் பீளமேடு, சிங்காநல்லூா், கோவை வடக்கு, கோவை ஜங்ஷன் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து, போத்தனூா், இருகூா் வழியாக இயக்கப்படும்.
மங்களூா் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (16160) வரும் 29 ஆம் தேதி கோவை ஜங்ஷன் ரயில் நிலையத்தைத் தவிா்த்து, இருகூா், போத்தனூா் வழியாக இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...