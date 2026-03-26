திருச்சி

ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றம்

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றம்!

Updated On :25 மார்ச் 2026, 10:05 pm

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

திருச்சி - பாலக்காடு விரைவு ரயிலானது (16843) வரும் 26, 27, 29 ஆம் தேதிகளில் பீளமேடு, சிங்காநல்லூா், கோவை வடக்கு, கோவை ஜங்ஷன் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து, போத்தனூா், இருகூா் வழியாக இயக்கப்படும்.

மங்களூா் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (16160) வரும் 29 ஆம் தேதி கோவை ஜங்ஷன் ரயில் நிலையத்தைத் தவிா்த்து, இருகூா், போத்தனூா் வழியாக இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

திருச்சி ஜங்ஷன் பாலத்தில் வில் வடிவ ‘கா்டா்கள்’ அமைக்கும் பணி தொடக்கம்

திருச்சி ஜங்ஷன் பாலத்தில் வில் வடிவ ‘கா்டா்கள்’ அமைக்கும் பணி தொடக்கம்

காரைக்கால், வேளாங்கண்ணிக்கு புதிய ரயில்கள் இயக்கம்!

காரைக்கால், வேளாங்கண்ணிக்கு புதிய ரயில்கள் இயக்கம்!

பாலக்காடு ரயில் பகுதியாக ரத்து

பாலக்காடு ரயில் பகுதியாக ரத்து

பொறியியல் பணிகள் காரைக்கால், மயிலாடுதுறை பாலக்காடு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து

பொறியியல் பணிகள் காரைக்கால், மயிலாடுதுறை பாலக்காடு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

