பாலக்காடு ரயில் பகுதியாக ரத்து
பொறியியல் பணிகள் காரணமாக பாலக்காடு ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
ரயில்- GMSRailway
Updated On :4 மார்ச் 2026, 6:48 pm
இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
பொறியியல் பணிகள் காரணமாக பாலக்காடு - திருச்சி விரைவு ரயிலானது (16844) வரும் 5 ஆம் தேதி பாலக்காடு - கஞ்சிகோடு இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டு, திருச்சி - கஞ்சிகோடு வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.
காலதாமதம்...: குருவாயூா் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (16128) வரும் 10 ஆம் தேதி 10 நிமிஷங்களும், 17, 24, 31 ஆம் தேதிகளில் 35 நிமிஷங்களும் தேவைப்படும் இடங்களில் நின்று காலதாமதமாக புறப்பட்டுச் செல்லும்.
