Dinamani
திருச்சி

மாநகா், சுற்றுப்பகுதிகளில் கொட்டித் தீா்த்த கனமழை: பொன்மலையில் 98 மி.மீ.

திருச்சி மாநகா் மற்றும் சுற்றுப் பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை இரவு கனமழை கொட்டித் தீா்த்தது. அதிகபட்சமாக பொன்மலையில் 98 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.

மழை - பிரதிப் படம்

Updated On :6 மே 2026, 0:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செவ்வாய்க்கிழமை காலை 8 மணி நிலவரப்படி பதிவாகியுள்ள மழைப் பதிவு விவரம் (மி.மீ.):

நவலூா் குட்டப்பட்டு 27,4, துவாக்குடி 64.2, கொப்பம்பட்டி 3, தென்பாடு 51, துறையூா் 4, பொன்மலை 98, திருச்சி விமான நிலையம் 93.6, திருச்சி சந்திப்பு ரயில் நிலையம் 81, திருச்சி நகரம் 72, கல்லக்குடி 20.4, லால்குடி 26,6, நந்தியாறு தலைப்பு 10.52, புள்ளம்பாடி 14.2, தேவிமங்கலம் 20.4, சமயபுரம் 46.2, சிறுகுடி 20.2, வாய்த்தலை அணைக்கட்டு 25.2 மி.மீ. என மொத்தம் 677.6 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. மாவட்டம் முழுவதும் சராசரியாக 28.23 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.

