திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூா் என இரு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவா் சி. ஜோசப் விஜய், திருச்சி கிழக்குத் தொகுதியை ராஜிநாமா செய்யக்கூடும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
சென்னையில் உள்ள பெரம்பூா் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் தவெக தலைவா் விஜய் போட்டியிட்ட நிலையில், தோல்வி பயத்தில்தான் இரு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறாா் எனப் பல்வேறு விமா்சனங்களும் எழுந்தன. ஆனால், 234 தொகுதிகளில் தனித்துப் போட்டியிட்ட தவெக 108 இடங்களைக் கைப்பற்றியது. எந்தவொரு கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்காமல் தனித்து நின்று இந்த வெற்றியைப் பெற்றது ஒட்டுமொத்த அரசியல் வட்டாரத்தையும் திரும்பிப் பாா்க்க வைத்துள்ளது.
பெரம்பூரில் 1 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 454 வாக்குகள் பெற்று 53 ஆயிரத்து 532 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும், திருச்சி கிழக்குத் தொகுதியில் 91 ஆயிரத்து 381 வாக்குகளைப் பெற்று சுமாா் 27 ஆயிரத்து 416 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும் விஜய் வெற்றி பெற்றுள்ளாா். இதையடுத்து திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூா் ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக அவா் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளாா். ஆனால், தமிழகத்தில் ஒருவா் இரு தொகுதிகளில் எம்எல்ஏவாக இருக்க முடியாது என்ற சட்டம் உள்ளது.
எனவே, விஜய் எந்தத் தொகுதியில் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்வாா் என்ற எதிா்பாா்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் இருக்க வேண்டிய சூழல் மற்றும் பெரம்பூரில்தான் திருச்சியைவிட கூடுதல் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றுள்ளாா் என்ற அடிப்படையில் பெரம்பூரை அவா் தக்க வைத்துக் கொள்வாா் என்று கூறப்படுகிறது.
இதுமட்டுமல்லாது, திமுகவின் கோட்டையாக இருந்த சென்னையில் தவெக அதிக இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளதால் ஒட்டுமொத்த சென்னையும் தவெக வசம் உள்ளது. எனவே, சென்னையில் உள்ள பெரம்பூா் தொகுதியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, திருச்சி கிழக்கில் அவா் பேரவை உறுப்பினராகச் செயல்படுவாா் என்றும் கூறப்டுகிறது.
இல்லையென்றால், பெரம்பூா் தொகுதியை தக்கவைத்துக் கொண்டு, திருச்சி கிழக்கை ராஜிநாமா செய்வாா். இதையடுத்து திருச்சி கிழக்கில் இடைத்தோ்தல் நடைபெறும்போது லால்குடி தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த முன்னாள் அமைச்சா் கு.ப. கிருஷ்ணன் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாகவும் அக் கட்சியின் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
