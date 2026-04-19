சென்னையின் பழைமையான சட்டப்பேரவைத் தொகுதி பெரம்பூா். தவெக தலைவரும், நடிகருமான விஜய் களம் இறங்குவதால் தமிழக தோ்தல் களத்தில் கவனம் ஈா்க்கும் தொகுதியாக இருக்கிறது.
தொழிலாளா் வா்க்கத்தினா், நடுத்தர மக்கள் அதிகம் போ் வசிக்கின்றனா். தொடக்கத்தில் தனித் தொகுதியாக இருந்த பெரம்பூா், கடந்த 2008-இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட மறுசீரமைப்பில் பொதுத் தொகுதியாக மாற்றப்பட்டது.
இந்த தொகுதியில் பெரம்பூா், வியாசா்பாடி, கொடுங்கையூா், எருக்கஞ்சேரி, பக்தவத்சலம் காலனி, முத்தமிழ் நகா், மூலக்கடை உள்ளிட்ட பகுதிகள் உள்ளடங்கும். பல பகுதிகள் மக்கள் நெருக்கம் அதிகம் கொண்டவையாக இருக்கின்றன.
சென்னை மாவட்டத்துக்குள்பட்ட 16 தொகுதிகளில் வாக்காளா் எண்ணிக்கையில் பெரிய தொகுதியாக பெரம்பூா் உள்ளது.
கடந்த 1952 முதல் தற்போது வரை நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்களில் (இடைத்தோ்தல் உள்பட ) திமுக 9 முறை, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 3 முறையும், அதிமுக 2 முறையும், காங்கிரஸ், சோசலிஸ்ட், சுயேச்சை தலா ஒருமுறை வெற்றி பெற்றுள்ளன.
இந்த முறை தவெக சாா்பில் விஜய், திமுக சாா்பில் ஆா்.டி.சேகா், அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சாா்பில் திலகபாமா, நாம் தமிழா் சாா்பில் செ.வெற்றித்தமிழன் உள்பட 47 போ் போட்டியிடுகின்றனா்.
சமூக நிலவரம்: பட்டியலினத்தவா் கணிசமாகவும், முஸ்லிம்கள், கிறிஸ்தவா்கள், நாடாா், வன்னியா், தெலுங்கு செட்டியாா், முதலியாா் உள்ளிட்ட சமூகத்தினா் எண்ணிக்கையில் அடுத்தடுத்த நிலையிலும், பிற சமூகங்களைச் சோ்ந்தவா்கள் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையும் வசிக்கின்றனா். தொழிலாளா்கள் அதிகம் போ் இருப்பதால், அனைத்து சமூகத்தினரும் கலந்து வசிக்கும் தொகுதியாக உள்ளது.
முக்கியப் பிரச்னைகள்: இத்தொகுதிக்குள்பட்ட கொடுங்கையூரில் சுமாா் 450 ஏக்கரில் உள்ள மாநகராட்சிக் குப்பைக் கிடங்கு இப் பகுதி மக்களுக்கு பெரும் பிரச்னையாக உள்ளது. இப் பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் மூச்சுத்திணறல், சுவாசக் கோளாறு உள்ளிட்ட உடல்நல பாதிப்புகளால் அவதிப்படுகின்றனா். குப்பைக் கிடங்கு பிரச்னைக்கு நிரந்தரத் தீா்வு காண வேண்டும் என்பது நீண்டகால கோரிக்கையாக உள்ளது.
பெரம்பூரில் பக்தவத்சலம் காலனி, சா்மா நகா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வசித்துவரும் பா்மா தமிழா்களுக்கு பட்டா வழங்குவது, கேப்டன் காட்டன் கால்வாய், வியாசா்பாடி கால்வாய் போன்றவை முறையாகத் தூா்வாரப்படாததால், மழைக் காலங்களில் நீா் தேங்கி வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படுவது, குடிநீருடன் கழிவுநீா் கலந்து வருவது உள்ளிட்டவை தொகுதி மக்களின் பிரச்னைகளாக இருக்கின்றன.
பெரம்பூரில் அரசுப் பொறியியல்-மருத்துவக் கல்லூரிகள், பல்நோக்கு மருத்துவமனை, மகப்பேறு மருத்துவமனை போன்றவை எதிா்பாா்ப்புகளாக உள்ளன.
திமுக வேட்பாளா்: திமுக சாா்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ ஆா்.டி.சேகா் போட்டியிடுகிறாா். இவா் 2019 இடைத்தோ்தல், 2021 பேரவைத் தோ்தலில் வெற்றி பெற்றவா். 3-ஆவது முறையாக களம் இறக்கப்பட்டுள்ளாா். தொகுதியைச் சோ்ந்தவா், 2 முறை எம்எல்ஏ என்பதால் தொகுதி மக்களிடம் நல்ல அறிமுகம் உள்ளது. தொகுதிக்கு செய்த பணிகளையும், திமுக வாக்குறுதிகளையும் கூறி தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் உள்ளாா்.
திமுகவின் சாதனைகள், கூட்டணிக் கட்சிகளின் பலம் அவருக்குச் சாதகமாக உள்ளன. திமுகவினரும், கூட்டணிக் கட்சியினரும் களத்தில் தீவிரமாகப் பணியாற்றி வருகின்றன ா். அதேநேரம், தவெக தலைவா் விஜய் களம் இறங்கியுள்ளதால், அதற்கேற்ப வியூகங்களை வகுத்து களப் பணியை மேலும், தீவிரப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
தவெக வேட்பாளா்: தமிழக அரசியல் களத்தில் கவனத்தை ஈா்த்துள்ள தவெக தலைவா் விஜய், இத் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறாா். விஜய்யின் திரை கவா்ச்சி, ரசிகா்கள் ஆதரவு, அவா் செல்லும் இடமெல்லாம் திரளும் மக்கள் கூட்டம் ஆகியவை அரசியல் அரங்கில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. சென்னையில் ஏதாவது ஒரு தொகுதியில் போட்டியிடுவாா் என எதிா்பாா்க்கப்பட்ட நிலையில், பல்வேறு வியூகங்களின் அடிப்படையில் பெரம்பூா் தொகுதி தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அவரது வெற்றிக்காக தவெகவினா் தீவிர பணியாற்றி வருகின்றனா். இத் தொகுதியில் கணிசமாக உள்ள பட்டியலினத்தவா், சிறுபான்மையினா் வாக்குகள் அவரது வெற்றிக்கு பலம் சோ்க்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. அதேநேரம், முதல் தோ்தல் என்பதால் அனுபவம் மிக்க தோ்தல் பணி கட்டமைப்பு முழுமையாக இல்லாதது பலவீனமாக உள்ளது.
பாமக வேட்பாளா்: அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சாா்பில் போட்டியிடும் ம. திலகபாமா, விருதுநகா் மாவட்டம் சிவகாசியைச் சோ்ந்தவா். அவருக்கு பெரம்பூா் தொகுதியுடன் நேரடித் தொடா்பு இல்லை. இருப்பினும் அதிமுக உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகளின் பலத்துடன், தொகுதியை வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறாா். மேலும், இத் தொகுதியில் இருக்கும் வன்னியா் சமூக வாக்குகள் கைகொடுக்கும் என்பது அவருக்கு சாதகமாக இருந்தாலும், திமுக, தவெகவின் கடுமையான போட்டி சவாலாக இருக்கிறது.
நாதக வேட்பாளா்: நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் சமூக ஆா்வலா் செ. வெற்றித்தமிழன் போட்டியிடுகிறாா். இவா் ஏற்கெனவே 2016-இல் பெரம்பூா் தொகுதியில் போட்டியிட்டுள்ளதால் பெரம்பூரில் உள்ள அரசியல் சூழலை நன்கு அறிந்தவா்.
கிறிஸ்தவ சமூகத்தைச் சோ்ந்தவா் என்பதால் சிறுபான்மையினா் வாக்குகளைப் பிரிப்பாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. பெரம்பூரில் உள்ள நாதகவின் வாக்கு வங்கி, சீமானுக்கு மக்களிடையே உள்ள ஆதரவு ஆகியவற்றை மூலதனமாகக் கொண்டு அவா் பிரசாரம் செய்து வருகிறாா்.
பெரம்பூரில் விஜய் நேரடியாக போட்டியிடுவது, அங்கு இருமுறை தொடா் வெற்றி பெற்ற திமுக எம்எல்ஏ ஆா்.டி.சேகருக்கு பெரும் சவாலாக உள்ளது. தொகுதியின் வெற்றியைத் தீா்மானிக்கும் சக்தியாக இருக்கும் பட்டியலினத்தவா், சிறுபான்மையினா் வாக்குகள் திமுக -தவெக இதில் யாா் பக்கம் திரும்பப் போகிறது என்பதைக் கணிக்க முடியாத வகையில் கள நிலவரம் உள்ளது. இதனால், பெரம்பூரில் விஜய்யின் திரை கவா்ச்சிக்கும், திமுகவின் களப் பணிக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.
வாக்காளா்கள்:
ஆண்கள் - 1,09,688
பெண்கள்-1,04,013
மூன்றாம் பாலினத்தவா்-73
மொத்தம் -2,26,296
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |
தினமணி செய்திச் சேவை
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
தினமணி செய்திச் சேவை
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு