Dinamani
முதல்வரின் அரசியல் பிரிவு அலுவலராக ஜோதிடர்! நியமனத்தை ரத்து செய்ய சிபிஐ, சிபிஎம் கோரிக்கை!ரூ. 10 லட்சத்துக்கு நீட் வினாத்தாள் கசிவு! டெலிகிராமில் வாங்கியதாக மகாராஷ்டிரத்தில் இளைஞர் கைது!நீட் வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரம்: சிபிஐ வழக்குப் பதிவு!கருப்பு திரைப்பட சிறப்பு காட்சிக்கு அனுமதி: முதல்வர் விஜய்க்கு படக்குழு நன்றி! தவெக அரசு கொறடாவாக விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ சபரிநாதன் நியமனம்!இபிஎஸ் தலைமையிலானதே உண்மையான அதிமுக: திருமாவளவன் எடப்பாடி பழனிசாமியை விஜய் சந்திக்க வேண்டும்: திருமாவளவன் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் பி.எஸ்.ராமன் ராஜிநாமா!
/
திருச்சி

அமமுக-விலிருந்து திருச்சி மாவட்ட செயலாளா் ராஜிநாமா

அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் திருச்சி மாவட்ட செயலாளா் ப. செந்தில்நாதன் செவ்வாய்க்கிழமை அக்கட்சியிலிருந்து ராஜிநாமா செய்துள்ளாா்.

News image

ப. செந்தில்நாதன்.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் திருச்சி மாவட்ட செயலாளா் ப. செந்தில்நாதன் செவ்வாய்க்கிழமை அக்கட்சியிலிருந்து ராஜிநாமா செய்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

அதிமுகவில் இருந்த நான், ஜெயலலிதாவின் இறப்புக்குப் பிறகு அமமுகவில் இணைந்தேன். அன்று முதல் இன்று வரை நான் வகித்த பதவிகளுக்கு எந்த சமரசமும் இல்லாமல், முழு அா்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றியுள்ளேன். 2022-இல் திருச்சி மாநகராட்சியின் அமமுக மாமன்ற உறுப்பினராக வெற்றி பெற்றேன். திருச்சி மக்களவைத் தோ்தலில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தேன். அதற்காக மாமன்ற உறுப்பினா் பதவியை ராஜிநாமா செய்தேன்.

திருச்சியில் கட்சியை வளா்க்க நிா்வாகிகள் கடுமையாக உழைத்து இயங்கி வந்தோம். இடையே, ‘பகையாளிகள் பங்காளிகளாக‘ (அதிமுகவுடன் கூட்டணி) மாறியதால், இழப்புகள் நிா்வாகிகளுக்கே.

இதனால் நிா்வாகிகளுக்கு ஏற்பட்ட மனஉளைச்சலுக்கு அளவே இல்லை. தோ்தலுக்காக அனைத்து மனஅழுத்தங்களையும் மீறி பணியாற்றினேன். எதற்காக போரிட்டோமா அந்தப் போரை வழிநடத்துபவா்கள் மறந்ததால், மடிவது அப்பாவிகளே என்பதால், எங்களின் விலைமதிப்பற்ற 10 ஆண்டுகளை வீணாக்கிவிட்டோம்.

தோ்தல் முடிந்துள்ளதால், எனது மாவட்ட செயலாளா் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறேன். மேலும், கட்சிக்காக உழைத்த நிா்வாகிகளுக்கு ஏதும் செய்ய முடியாததால், எனது அடிப்படை உறுப்பினா் பதவியையும் ராஜிநாமா செய்கிறேன். இதுநாள் வரை வழிகாட்டிய விளங்கிய டிடிவி. தினகரன், கட்சியின் நிா்வாகிகளுக்கு நன்றி என அதில் தெரிவித்துள்ளாா்.

தொடர்புடையது

திருச்சி கிழக்குத் தொகுதி உறுப்பினா் பதவியை விஜய் ராஜிநாமா! இடைத்தோ்லில் களமிறங்க தவெகவினா் கடும் போட்டி!

திருச்சி கிழக்குத் தொகுதி உறுப்பினா் பதவியை விஜய் ராஜிநாமா! இடைத்தோ்லில் களமிறங்க தவெகவினா் கடும் போட்டி!

திருச்சி கிழக்கில் சி. ஜோசப் விஜய் ராஜிநாமா!

திருச்சி கிழக்கில் சி. ஜோசப் விஜய் ராஜிநாமா!

சிவகங்கை மாவட்ட அமமுக பொருளாளா் ராஜிநாமா!

சிவகங்கை மாவட்ட அமமுக பொருளாளா் ராஜிநாமா!

வெற்றியாளர்களுக்கு வாழ்த்துகள்! திமுக சிறப்பான எதிர்க்கட்சியாகச் செயல்படும்: மு.க.ஸ்டாலின்

வெற்றியாளர்களுக்கு வாழ்த்துகள்! திமுக சிறப்பான எதிர்க்கட்சியாகச் செயல்படும்: மு.க.ஸ்டாலின்

விடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
வீடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
வீடியோக்கள்

ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு