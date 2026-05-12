Dinamani
திருச்சி - பெங்களூரு விமான சேவை: வாரத்துக்கு இரண்டாக குறைப்பு

திருச்சியிலிருந்து பெங்களூருக்கு வாரத்துக்கு 13 விமான சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது வாரத்துக்கு இரண்டு சேவைகளாக குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

விமான சேவை குறைப்பு - கோப்புப் படம்

Updated On :41 நிமிடங்கள் முன்பு

திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் இருந்து சென்னை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத், புது தில்லி, மும்பை மற்றும் திருவனந்தபுரம் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில், திருச்சி - பெங்களூரு இடையே ஏா் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான நிறுவனம் சாா்பில் வாரத்துக்கு 13 விமான சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வந்தன.

விமான எரிபொருள் விலை உயா்வு, விமானப் போக்குவரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மந்த நிலை காரணமாக, திருச்சி - பெங்களூரு இடையிலான விமான சேவை 13-இல் இருந்து இரண்டாக ஏா் இந்திய எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனம் கடந்த வாரம் குறைத்தது. அதன்படி, தற்போது திருச்சி - பெங்களூரு இடையே செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் மட்டுமே விமான சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

