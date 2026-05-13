Dinamani
தில்லியில் பிரிக்ஸ் மாநாடு: ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அராக்சி இந்தியா வந்தடைந்தார்தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக விஜய் நாராயண் நியமனம்!தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக விஜய் நாராயண் நியமனம்!கர்நாடகம்: கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிவதற்கான தடை நீக்கம்6 சர்வதேச விமான சேவைகள் தற்காலிகமாக ரத்து - ஏர் இந்தியாகண்களிலும் காதுகளிலும் பொறாமைப் புகை! திமுகவை விமர்சித்த விஜய்!நீட் தேர்வு தேவையில்லை; ரத்து செய்க: முதல்வர் ஜோசப் விஜய்அதிமுகவுடன் கூட்டணியமைக்க தவெக தயாராக இருந்தது: சி.வி. சண்முகம்மே 16-ல் தொடங்குகிறது தென்மேற்கு பருவமழை! வெற்றியின் வீச்சு கொளத்தூரில் பார்த்தும்கூடவா புரியவில்லை? - முதல்வர் விஜய்திமுகவுடன் கூட்டணி; கனவில்கூட வரக்கூடாது: சசிகலா
/
திருச்சி

திருச்சி மாவட்டத்தில் 7 வருவாய் ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம்

திருச்சி மாவட்டத்தில் 7 வருவாய் ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

News image

பணியிட மாற்றம்

Updated On :26 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி மாவட்டத்தில் 7 வருவாய் ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

இதன்படி மாவட்ட ஆட்சியரக முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளா் இ. பொன்மாடசாமி திருச்சி மேற்கு வட்டத்தின் தெற்குப் பகுதி வருவாய் ஆய்வாளராகவும், முசிறி வட்டாட்சியா் அலுவலக முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளா் ஆ. அருண்குமாா் புலிவலம் பகுதி வருவாய் ஆய்வாளராகவும், ஆட்சியரக முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளா் சீ. கணேஷ் திருச்சி மேற்கு வட்டம் வடக்குப் பகுதி வருவாய் ஆய்வாளராகவும், துறையூா் வட்டாட்சியா் அலுவலக முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளா் மு. பெரியசாமி முசிறி வட்டம் வளையெடுப்புப் பகுதி வருவாய் ஆய்வாளராகவும், திருச்சி நெடுஞ்சாலை நிலமெடுப்பு தனி மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கு. திவ்யா திருச்சி கிழக்கு வட்டத்தின் வடக்குப் பகுதி வருவாய் ஆய்வாளராகவும், திருச்சி நெடுஞ்சாலைகள் துறை தனி வட்டாட்சியா் அலுவலக முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளா் நா. ஆசைத்தம்பி துறையூா் வட்டம் கொப்பம்பட்டி பகுதி வருவாய் ஆய்வாளராகவும், துறையூா் வட்டாட்சியா் அலுவலக முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளா் பி. அருள்பாரதி துறையூா் பகுதி வருவாய் ஆய்வாளராகவும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

இதற்கான உத்தரவை நிா்வாக நலன் கருதி மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆ. பாலாஜி அண்மையில் பிறப்பித்தாா்.

தொடர்புடையது

பிளஸ் 2 மாணவா்களுக்கு தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் வழங்கல்

பிளஸ் 2 மாணவா்களுக்கு தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் வழங்கல்

தென்காசி மாவட்டத்தில் தோ்தல் பணிகள் தீவிரம்

தென்காசி மாவட்டத்தில் தோ்தல் பணிகள் தீவிரம்

ஒசூரில் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி விழிப்புணா்வு நடனம்

ஒசூரில் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி விழிப்புணா்வு நடனம்

வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்ட தவாக கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளா் தா்னா

வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்ட தவாக கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளா் தா்னா

விடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
வீடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு