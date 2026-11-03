திருச்சி மத்திய சிறையில் கைப்பேசி பறிமுதல்
திருச்சி மத்திய சிறையில் திங்கள்கிழமை கைப்பேசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
திருச்சி மத்திய சிறை - கோப்புப்படம்.
திருச்சி மத்திய சிறையில் திங்கள்கிழமை கைப்பேசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
திருச்சி மத்திய சிறை வளாகத்தில் அனைத்து அறைகளிலும் சிறை அதிகாரி ராஜேஷ் கண்ணன் தலைமையிலான குழுவினா் திங்கள்கிழமை சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது சிறையின் 13-ஆவது தொகுதிக்கு அருகேயிருந்த புளியமரத்தின் கீழ் ஒரு கைப்பேசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அது யாருடையது, அங்கு எப்படி வந்தது என்பது தெரியவில்லை.
இதுகுறித்து கே.கே.நகா் காவல் நிலையத்தில் சிறை அதிகாரி ராஜேஷ்கண்ணன் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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