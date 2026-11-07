தீபாவளி விடுமுறை: பேருந்து, ரயில் நிலையங்களில் மக்கள் கூட்டம்
தீபாவளி பண்டிையையொட்டி சொந்த ஊா்களுக்குச் செல்வதற்காக திருச்சி பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்களில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு திருச்சி பஞ்சப்பூா் பேருந்து முனையத்திலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை சொந்த ஊா்களுக்கு சென்ற பயணிகள். ~ தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு திருச்சி ரயில் நிலையத்திலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை சொந்த ஊருக்கு செல்லும் பயணிகள்.
தீபாவளி பண்டிையையொட்டி சொந்த ஊா்களுக்குச் செல்வதற்காக திருச்சி பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்களில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது.
தீபாவளி பண்டிகை ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்பட உள்ளதால் தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்கள், சில தனியாா் அலுவலகங்களில் சனிக்கிழமை முதல் திங்கள்கிழமை வரை விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, பொதுமக்கள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் சொந்த ஊா்களுக்குச் செல்ல வெள்ளிக்கிழமை மாலை முதலே திருச்சியில் உள்ள பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்களில் குவியத் தொடங்கினா்.
தீபாவளியையொட்டி பொதுமக்களின் வசதிக்காக சிறப்புப் பேருந்துகளை தமிழக அரசும், சிறப்பு ரயில்களை ரயில்வே நிா்வாகமும் அறிவித்து, செயல்படுத்தி வரும் நிலையில், அவற்றில் இடம்பிடிப்பதற்காக பொதுமக்கள் பலரும் போட்டிபோட்டு பேருந்துகள் மற்றும் ரயில்களில் ஏறினா்.
குறிப்பாக, திருச்சி பஞ்சப்பூா் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனையம், மத்திய பேருந்து நிலையம், சத்திரம் பேருந்து நிலையங்களில் வெளியூருக்குச் செல்லும் பயணிகள் மட்டுமின்றி, தீபாவளிப் பொருள்கள் வாங்குவதற்காக வெளியூரிலிருந்து திருச்சிக்கு வரும் பயணிகளின் எண்ணிக்கையும் மிக அதிகமாகக் காணப்பட்டது.
இதே போல, திருச்சி சந்திப்பு ரயில் நிலையம், ஸ்ரீரங்கம் ரயில் நிலையம், கோட்டை ரயில் நிலையத்தில் வெளியூா்களுக்குச் செல்லும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகளவில் காணப்பட்டது.
பெட்டிச் செய்தி...
கிராமங்களுக்கு பேருந்துகள் குறைவு:
சென்னைக்கு மட்டுமே சிறப்புப் பேருந்துகள், தனியாா் ஒப்பந்தப் பேருந்துகள் அதிகளவில் இயக்கப்படும் நிலையில், கிராமப்புறப் பகுதிகளுக்கு மிகக் குறைந்தளவே பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இதனால் நீண்டநேரம் பேருந்து நிலையங்களில் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது. கிராமப்புறங்களில் இயக்கப்பட்டு வந்த பேருந்துகள், சிறப்புப் பேருந்துகளாக மாற்றம் செய்து சென்னையை நோக்கித் திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளன. இதனால் கிராமப்புற மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகிறோம் என பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டினா். அரசு நிா்வாகம் கிராம மக்கள் மீது கவனம் செலுத்தி, போதுமான பேருந்துகளை கிராமப்புறங்களுக்கு இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் வலியுறுத்தினா்.
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